2020-06-23T18:44:32+03:00
Происшествия

Дети спали на обычной кровати, а китайские няни - на полу: появилось видео из квартиры, где держали пятерых младенцев

Уголовное дело возбуждено по статье «Торговля людьми» [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Квартира захламлена: куча детских вещей, продукты питания, бутылки с вином. Фото: СУ СК РФ по МосквеКвартира захламлена: куча детских вещей, продукты питания, бутылки с вином. Фото: СУ СК РФ по Москве
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Видео, на котором полицейские выносят пятерых новорожденных из многоэтажки на улице Аргуновской, напоминает закрытие яслей. Пятерых малышей, которым от роду от нескольких дней до шести месяцев, держали в обычной двухкомнатной квартире. Уже установлено: все крохи рождены суррогатными мамами из России для китайских пар.

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Но вывезти их не смогли, поэтому и организовали этот странный детский сад в обычной двухкомнатной квартире.

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.

Все это время за детьми присматривали няни. Две женщины, тоже гражданки Китая, сейчас дают показания следователям. За их услуги платили китайские родители. Видели бы они, в каких условиях живут их малыши.

В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Фото: СУ СК РФ по Москве

В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Фото: СУ СК РФ по Москве

- В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Няни при этом спали на полу. Квартира захламлена: куча детских вещей, продукты питания, бутылки с вином, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в следствии.

По словам соседей, с детьми китаянки почти не гуляли.

- Живу с ними на одной площадке. И за последние полгода только два раза видела их на прогулке с детьми. Сами няньки с нами не разговаривали, вели себя тихо. Детский плач мы почти не слышали и не догадывались, что там пятеро малышей. Коляска у них была всего одна. Видимо, малышей они выгуливали по очереди, чтобы не привлекать внимание, - рассказала «КП» Диана Деревянкина, соседка.

Правда вскрылась после того, как одного из малышей пришли посетить врачи из поликлиники. Медики были крайне удивлены такому количеству новорожденных и отсутствию родителей. Они и обратились в полицию.

Сейчас следователи изучают документы крох. Однако тут, скорее всего, обойдется без сенсаций. Как удалось выяснить «КП», в свидетельства о рождении вписаны китайские родители. Суррогатные мамы отказались от крох в роддомах. Насколько законна такая схема, выясняет Следственный комитет.

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Фото: СУ СК РФ по Москве

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Фото: СУ СК РФ по Москве

- Уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ «Торговля людьми», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Дети сейчас находятся в детской больнице. Все пятеро абсолютно здоровы, отклонений в развитии нет. Скорее всего, в ближайшее время крох переведут в детские дома. Там они будут дожидаться приезда биологических родителей из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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