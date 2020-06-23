Дети спали на обычной кровати, а китайские няни - на полу: появилось видео из квартиры, где держали пятерых младенцев
Видео, на котором полицейские выносят пятерых новорожденных из многоэтажки на улице Аргуновской, напоминает закрытие яслей. Пятерых малышей, которым от роду от нескольких дней до шести месяцев, держали в обычной двухкомнатной квартире. Уже установлено: все крохи рождены суррогатными мамами из России для китайских пар.
Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Но вывезти их не смогли, поэтому и организовали этот странный детский сад в обычной двухкомнатной квартире.
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.
Все это время за детьми присматривали няни. Две женщины, тоже гражданки Китая, сейчас дают показания следователям. За их услуги платили китайские родители. Видели бы они, в каких условиях живут их малыши.
В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Фото: СУ СК РФ по Москве
- В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Няни при этом спали на полу. Квартира захламлена: куча детских вещей, продукты питания, бутылки с вином, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в следствии.
По словам соседей, с детьми китаянки почти не гуляли.
- Живу с ними на одной площадке. И за последние полгода только два раза видела их на прогулке с детьми. Сами няньки с нами не разговаривали, вели себя тихо. Детский плач мы почти не слышали и не догадывались, что там пятеро малышей. Коляска у них была всего одна. Видимо, малышей они выгуливали по очереди, чтобы не привлекать внимание, - рассказала «КП» Диана Деревянкина, соседка.
Правда вскрылась после того, как одного из малышей пришли посетить врачи из поликлиники. Медики были крайне удивлены такому количеству новорожденных и отсутствию родителей. Они и обратились в полицию.
Сейчас следователи изучают документы крох. Однако тут, скорее всего, обойдется без сенсаций. Как удалось выяснить «КП», в свидетельства о рождении вписаны китайские родители. Суррогатные мамы отказались от крох в роддомах. Насколько законна такая схема, выясняет Следственный комитет.
Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Фото: СУ СК РФ по Москве
- Уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ «Торговля людьми», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.
Дети сейчас находятся в детской больнице. Все пятеро абсолютно здоровы, отклонений в развитии нет. Скорее всего, в ближайшее время крох переведут в детские дома. Там они будут дожидаться приезда биологических родителей из Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU