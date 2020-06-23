Поликлиники Московской области с 25 июня возвращаются к плановому приему пациентов

Все поликлиники Подмосковья с 25 июня начинают работать в штатном режиме и вновь возвращаются к плановому обслуживанию пациентов. Уже сейчас можно записаться на прием в детские поликлиники, выбрав время для визита к педиатру или к узким специалистам. А с четверга в лечебных учреждениях снова начнут проводить вакцинацию. Об этом 23 июня во время онлайн-конференции сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Мы начали поэтапное восстановление работы поликлиник. Им необходимо соблюдать новый стандарт - иметь санитайзеры, разметку для соцдистанции, защитные экраны в регистратуре. Увеличен интервал между приёмом пациентов, - рассказала министр.

К штатной работе постепенно возвращаются и клиники, перепрофилированные под госпитали для лечения коронавируса. Прежде, чем они вновь начнут принимать обычных пациентов, в этих отделениях выпишут последних выздоровевших людей, проведут дезинфекцию, сделают всем сотрудникам тест на COVID-19 и получат разрешение Роспотребнадзора. Временные госпитали в «Патриоте» и «Крокусе» пока продолжат свою работу. Как отметила Светлана Стригункова, пациентов в них будут лечить до 31 июля.

- По "Патриоту" - 31 июля мы планируем его закрыть и вернуть Минобороны. "Крокус" мы рассматриваем, в июле мы будем работать абсолютно точно. Будем ли мы его резервировать на вторую волну, решение пока не принято, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, - сообщила министр.

Пик заболеваемости в Подмосковье был зарегистрирован 11 мая: тогда в госпиталях наблюдалось почти 10 тысяч человек. После этого число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно снижалось. В июне впервые число выписавшихся из больниц пациентов превысило число госпитализированных. Сегодня, по словам Светланы Стригунковой, на лечении в стационарах остаются 6 тысяч человек. На треть сократилось количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Областной Минздрав продолжает увеличивать масштабы тестирования на коронавирус: с апреля число исследований увеличилось в 7,5 раз.

- Закуплено дополнительное медоборудование и необходимые материалы для ИФА-исследований, - рассказала министр здравоохранения, - У нас проводилось 10 тысяч тестов в сутки, с 25 июня будет около 30 тысяч.

Напомним, с 22 июня жители Московской области могут бесплатно пройти в поликлиниках тест на определение антител к COVID-19. Записаться на иммуноферментный анализ крови можно на сайте Госуслуг либо по единому номеру 8-800-550-50-30.

Светлана Стригункова также рассказала о доплатах, которые полагаются врачам Московской области за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Стимулирующие надбавки получают около 55 тысяч сотрудников больниц. Медикам в Московской области начисляют сразу три вида выплат: президентскую, федеральную и региональную. С февраля по май на надбавки медперсоналу было перечислено почти 8 млрд. рублей.