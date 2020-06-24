В Москве-реке сняли рыбу, похожую на акулу

Жители столицы сняли в водоотводном канале Москвы-реки удивительную рыбу. Кадры прислали журналистам kp.ru. Фото сделано в районе Кадашевской набережной в полдень 24 июня.

— Природа в Москве до того очистилась, что в водоотводном канале завелись акулы. Удалось снять особь, очень похожую на хищную рыбину, — сопроводил комментарием очевидец свой снимок.

Конечно, акулы в пресной воде жить не могут. Для их физиологии подходят лишь соленые водоемы. «Комсомолка» показала снимок рыбаку с 35-летним стажем Вадиму Клычеву.

— Плавники похожи на красноперку. Но это маленькая рыба. По фото точно сказать трудно, но предположу, что это толстолобик. Особи вырастают довольно крупных размеров. К тому же были случаи вылова толстолобиков из Москвы-реки, — резюмировал эксперт.

Толстолобики относятся к семейству карповых, вырастают в длину до одного метра. Известны особи весом за 100 килограммов.

Кстати, в столичном зоопарке акулы обитают, на экспозиции они представлены одним видом – черноперой рифовой акулой. Но маловероятно, что акул плохо кормили и они решили искать в водоотводном канале рифовых рыб, головоногих моллюсков и ракообразных. "КП" решила все же уточнить.

- У нас обитает три акулы, но они все на месте. Точно не наша, - сказали "КП" в Московском зоопарке.

Как говорят специалисты зоопарка, это мог быть пангасиус, у которого острые плавники (из-за этого путают). Рыба также известна под названиями Акулий сом и Переливающаяся акула.