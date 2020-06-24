Китайский суррогатный беспредел в Москве: детей как товар держали в жутких условиях

О странной квартире, в которой с двумя нянями китаянками живут пять младенцев, первыми узнали врачи детской поликлиники. Медики пришли навестить новорожденного и ахнули: бардак, куча детей и ни одного родителя. Естественно, сообщили в полицию.

Когда приехали оперативники, дверь им действительно открыли две китаянки. На ломанном русском женщины назвали себя нянями.

- В квартире были обнаружены пять младенцев. Старшему из малышей 3 месяца, младшему - две недели, - сообщили kp.ru источники в правоохранительных органах.

Малышей сразу увезли в больницу, а нянек - на допрос. Тут-то и выяснилось, что дети рождены российскими суррогатными мамами по заказу китайских родителей. Последние из-за пандемии коронавируса не смогли прилететь в Россию, чтобы забрать детей.

Агентство, которое получило от каждой из пар по 2,5 миллиона рублей (такова стоимость услуг по суррогатному материнству), организовало этот странный китайский детсад.

За услуги нянь, кстати, платили китайские родители. Видели бы они, в каких условиях живут их малыши.

- В квартире не было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели все вместе. Няни при этом спали на полу. Квартира захламлена: куча детских вещей, продукты питания, бутылки с вином, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в следствии.

В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Фото: СУ СК РФ по Москве

По словам соседей, с детьми китаянки почти не гуляли.

- Живу с ними на одной площадке. И за последние полгода только два раза видела их на прогулке с детьми. Сами няньки с нами не разговаривали, вели себя тихо. Детский плач мы почти не слышали и не догадывались, что там пятеро малышей. Коляска у них была всего одна. Видимо, малышей они выгуливали по очереди, чтобы не привлекать внимание, - рассказала «КП» Диана Деревянкина, соседка.

Во время обыска в квартире нашли свидетельства о рождении детей. Сейчас следователи изучают документы крох. Однако тут, скорее всего, обойдется без сенсаций. Как удалось выяснить «КП», в свидетельства о рождении 4 из 5 детей действительно вписаны китайские родители. Документы на самого младшего из малышей, который родился 15 июня, оформить не успели. У мальчика даже имени до сих пор нет.

Суррогатные мамы отказались от крох в роддомах. Насколько законна такая схема, выясняет Следственный комитет.

- Из-за коронавируса границы закрыты. Родители китайских малышей просто не могут забрать своих детей. Чаще всего агентства нанимают нянь, которые присматривают за новорожденными до момента приезда родителей. Это форс-мажорная ситуация, но нарушений закона в ней нет, - прокомментировала Екатерина Айдакова, агент по суррогатному материнству для граждан Китая в России.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Происшествие прокомментировал и Константин Свитнев, генеральный директор компании «Росюрконсалтинг»

- Границы закрыли не навсегда, и биологические родители приедут за своими детьми. Надо же понимать, что это не прихоть какая-то. Люди, которые участвуют в программе суррогатного материнства, годами мечтают о детях, они лечатся от бесплодия. А когда все шансы исчерпаны, копят деньги на то, чтобы их малыша выносила другая женщина. Порой - в силу особенностей национального законодательства - им приходится искать сурмаму в другой стране. Закрытие границ - это форс-мажор, который не остановит любящих мам и пап. Сейчас в домах малютки своих родных мам и пап дожидаются около 50 таких детей. И это верное решение. Надо просто подождать. Тем более, что, возможно, ждать придется совсем недолго. Сейчас в России и в Китае обсуждается вопрос об организации чартерного авиарейса для китайских родителей, которые мечтают наконец-то обнять своих детей.

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Фото: СУ СК РФ по Москве

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье «Торговля людьми», - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.