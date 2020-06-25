В Москве открыли уникальную онкологическую клинику лучевой терапии

В столице открыли уникальный медицинский объект - Московский международный онкологический центр (ММОЦ). Медицинскую помощь здесь будут оказывать нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС. Первые пациенты уже начали получать лечение. На открытие центра 25 июня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Онкология – это болезнь века. Люди живут дольше, соответственно, процент заболевших с каждым годом растет. В Москве мы приблизились к средней продолжительность жизни – 80 лет. Это означает, что нагрузка на онкологические центры с каждым годом будет увеличиваться. Будет более востребована система, связанная с онкологическим лечением, - сказал Сергей Собянин.

Москва, по словам мэра города, создает свою систему и вкладывает немалые бюджетные средства. Но есть и большой интерес со стороны частных инвесторов – целый ряд компаний вкладывается в эту непростую отрасль. Одним из важнейших реализованных проектов стало создание Московского международного онкологического центра (ММОЦ).

- Мы отдали им на долгосрочную аренду (49 лет) морально и физически устаревшее здание ГКБ №63 и вот сегодня получили одну из лучших клиник в области онкологии в Европе. Она обеспечена самыми современными технологиями, какие есть в мире, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это самый большой в Европе и самый большой в России центр, который оснащен по последнему слову техники. И мы можем встречать, успешно бороться с различными проявлениями онкологических заболеваний. Лечить можно и нужно по новейшим стандартам. Во всех 100% случаев помощь будет оказываться по полису ОМС жителям Москвы, - сказал Андрей Яновский, генеральный директор УК АО «Европейский медицинский центр».

Инвестор получил здание в аренду до 2062 года. Это комплекс зданий бывшей ГКБ № 63 общей площадью 29 600 квадратных метров на улице Дурова. Концессионером в городской бюджет была внесена плата в размере 1 млрд рублей, инвестиции в проект составили более 6 млрд рублей.

Сердцем новой клиники является уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное 8 линейными ускорителями последнего поколения, среди них: Halcycon (для лечения рака предстательной железы, груди, головы и шеи), EDGE (для пациентов с опухолями различной локализации – с максимальной защитой здоровых тканей, без риска возникновения некроза и длительного восстановления), TrueBeam (режим высокой интенсивности, обеспечивающий мощность дозы).

В 2020 году пройти лучевую терапию смогут более 4500 пациентов. Уже помощь здесь получили порядка 1000 человек.