2020-06-25T16:02:40+03:00
Происшествия

Двум братьям грозит пожизненный срок за убийство ветерана в Подмосковье

Они забрали медали и сбережения пенсионера на 1,6 млн рублей
Андрей АБРАМОВ
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Один из обвиняемых (в центре) во время следственного эксперимента.Один из обвиняемых (в центре) во время следственного эксперимента.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Отвечать за убийство будут два брата. Старшему 29 лет, младшему — 26. В день убийства с ними был третий подельник, но он до сих пор в федеральном розыске. Весной прошлого года они вычислили квартиру в Подольске, где жил одинокий ветеран Великой Отечественной. Среди ночи они выбили дверь и ворвались в квартиру.

Во время допросов братья, понурив голову, кивали: знали, к кому пришли и сопротивления не ожидали. Они хладнокровно запинали пенсионера в его комнате. Думали, что он погиб и принялись обшаривать квартиру. Нашли сбережения ветерана, его ордена и медали. Общий ущерб оценили в 1,6 млн рублей.

Братьев судят за убийство ветерана ВОВ.

Пока разбойники метались по ломбардам и искали, кто бы купил награбленное, за жизнь дедушки боролись в реанимации. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали, но спасти не удалось. Братьев задержали через неделю после убийства. Оперативники приняли их прямо посреди зала ломбарда, где согласились купить награды.

Сейчас следствие завершено, дело подписала прокуратура и оно направлено в суд.

— За несколько часов до убийства один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину. Следователями и криминалистами допрошено более 30 свидетелей, с участием обвиняемых проведены очные ставки, проверки показаний на месте. Установлено и изъято все похищенное имущество, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

О строгости решения суда судить сложно: на двоих на братьях не только убийство беспомощного, за что уже можно получить пожизненный срок, но и грабеж, сбыт государственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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