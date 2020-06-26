Москвичей ждут миллионы призов

О старте программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» журналистам сообщил Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), которая инициировала это мероприятие.

- Это была инициатива самих предпринимателей. Они понимают, насколько важно запустить экономический механизм, чтобы как можно больше потребителей товаров и услуг пришло к ним и они смогли начать активно работать. Всего предусмотрено 2 млн. призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю, - сказал Владимир Платонов.

Сертификаты можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе. Получить в обмен на них можно продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, билеты в музеи, театры и кино. А также – посетить кафе и рестораны, пополнить карту «Тройка». Призовые баллы можно потратить и на благотворительность.

Как сказал президент МТПП, на сегодняшний день к программе «Миллион призов» присоединились более 80 компаний.

Распространяться сертификаты будут в дни Общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля. Так в акции примут наибольшее количество москвичей. Участвовать в программе может каждый гражданин Москвы, который проголосовал на участке, или дистанционно с компьютера или гаджета на портале 2020og.ru.

Москвичи, которые проголосуют очно на избирательных участках, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в SMS-сообщении на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Итоги акции будут подводиться ежедневно в 8:30 на сайте программы ag-vmeste.ru. Победителям также придет SMS с результатом розыгрыша.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ?

Каждый день с 25 июня по 01 июля в 22:00 и 2 июля в 14:00 будут определяться победители методом случайного отбора.

На следующий день после каждого розыгрыша, в 8:30 утра на порталах ag-vmeste.ru, Mos.ru и mostpp.ru будет объявляться количество победителей. Тогда же победившие участники получат SMS с номера 7377 с уведомлением, что их код стал выигрышным.

Для получения призовых баллов выигрышный код нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля включительно. Полученные призовые баллы можно обменять на поощрения с 26 июня.

- Победители столичной программы «Миллион призов» смогут воспользоваться призовыми сертификатами до 31 декабря 2020 года, - сообщил на брифинге представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.