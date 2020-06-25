2020-06-25T19:44:51+03:00
Происшествия

В Москве полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену

На дежурного полиции завели уголовное дело за халатность
Наталия ЕРОШКИНА
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Но даже если полицейского и мужа погибшей накажут по всей строгости закона, вернуть человеческую жизнь никому не под силуНо даже если полицейского и мужа погибшей накажут по всей строгости закона, вернуть человеческую жизнь никому не под силуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Когда убьют, тогда и приходите". Именно этими словами можно описать трагедию, произошедшую ещё в сентябре в одной из квартир в доме по улице Абрамцевой на северо-востоке столицы. Соседи и раньше слышали ругань из-за стены, но в этот вечер в расположенной рядом квартире происходило что-то поистине страшное. Мужские и женские крики и звуки ударов заставили жителей дома позвонить в полицию и попросить остановить насилие в соседней квартире. В мужском голосе звучала ярость, а угрозы убить и искалечить заставляли даже соседей верить в его намерения. Женские крики рисовали чудовищные картины в воображении. Но полиция так и не появилась. Позже выяснилось, что от полученных травм женщина, которую жестоко избивал муж, скончалась. Наряд людей в форме в результате всё-таки прибыл на место, но только для того, чтобы зафиксировать факт смерти и задержать подозреваемого в убийстве. Муж погибшей был мертвецки пьян.

— Был задержан подозреваемый 41-летний мужчина по фамилии Крамарёв. На данный адрес и раннее были вызовы по факту домашнего насилия над супругой указанного гражданина. С ним проводились разъяснительные беседы. — сообщил источник kp.ru

Очевидно, что одних разъяснительных бесед оказалось недостаточно, и рукоприкладство продолжилось. Полицейские уже хорошо знали этот адрес и понимали, что там происходит, если поступает очередной вызов. Приняв очередной звонок, дежурный ОМВД по району Лианозово почему-то решил не отправлять на вызов наряд полиции, ценой стала жизнь молодой женщины. К слову, такой поступок дежурного полиции не остался незамеченным.

— Действиям данного сотрудника была дана правовая оценка, по данному факту проводилась служебная проверка и по её результатам 23 июня было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность", — сообщил источник kp.ru

Но даже если полицейского и мужа погибшей накажут по всей строгости закона, вернуть человеческую жизнь никому не под силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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