"Я тебя сделаю звездой интернета ": в Москве пассажирка напала на таксиста за просьбу не курить в салоне

Что бывает, если сделать пассажирке-скандалистке замечание за курение в салоне, водитель такси Алексей Бороботкин решил показать наглядно. Видео одной из поездок, которая закончилась в отделении полиции, он выложил в Ютюб.

В кадре - Алексей и молодая девушка на заднем пассажирском сидении с сигаретой в руках.

Диалог пассажирки и таксиста записал видеорегистратор.

- Сейчас мы приедем в отделение полиции. Там с Вами разберутся.

- Я сейчас оплату по карте совершила.

- Да, вы оплатили.

- Сняли с меня деньги.

После этой фразы девушка включила фронтальную камеру и тоже стала записывать видео.

- Я оплатила. Хотела заехать в Макдональдс. Но я закурила сигарету, хотя в этом нет ничего такого. Сейчас меня везут в полицию, хотя основания никакого нет.

Во время записи девушка продолжила курить. Тут водитель понял, что полиции пассажирка не боится и сменил стратегию.

- Будете звездой интернета. Выложу сегодня это видео.

- Что сказал?

- Я тебя сделаю звездой интернета. Таких, как Вы, должны знать в лицо.

- А каких? Каких? Вам оплатили, что ещё надо?

- Наша страна должна знать своих героев.

После этой фразы девушка прямо во время движения накинулись на водителя. Она сорвала с мужчины очки и несколько раз ударила его.

Поездка в итоге закончилась в отделении полиции.

Нам удалось пообщаться с Алексеем и вот что он рассказывал об этом инциденте:

- Сигарета была лишь поводом. Пассажирка была не только выпившей, но могу предположить по её быстро меняющемуся настроению во время поездки, что принимала что-то запрещённое, а в полицию пришлось везти, так как после закрытия поездки, со стороны клиента начались угрозы, также есть аудиозапись в компании "Яндекс. Такси". Во время движения в отдел полиции данная гражданка чуть не спровоцировала ДТП, - рассказал "КП" таксист Алексей Бороботкин.

- Вы обратились в полицию? - уточняем.

- Вся информация подробно изложена в подразделение полиции. Информация по поездке находится в компании "Яндекс.Такси".

Видео с выходкой пассажирки сейчас обсуждают в социальных сетях. По словам людей знающих, история скорее типичная, чем необычная.

- Таких пассажиров очень много. Заплатив за такси, они считают, что купили и машину и водителя. Одни курят, вторые пьют пиво, третьи и вовсе занимаются любовью, - прокомментировал Пётр Шкуматов лидер общества "Синие Ведерки", который сам работал в такси. - При этом они угрожают водителю жалобами и низкими оценками рейтинга. Как защититься водителю? Только с помощью таких видео.

Напомним, настоящий "звездой ютюба" ранее стала другая пассажирка московского такси. Фитнес-тренер закатила истерику известную по кодовой фразе : "вези меня, мразь". До сих пор наклейки с этим выражением пользуются популярностью у таксистов.