2020-06-26T12:14:08+03:00
Общество

«Слата» открыла в Иркутске новый супермаркет с кассами самообслуживания

Оплачивать покупки в нем можно по безналичному расчету и без очередей
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«Слата» открыла в Иркутске новый супермаркет с кассами самообслуживания. Фото: ООО "Маяк"«Слата» открыла в Иркутске новый супермаркет с кассами самообслуживания. Фото: ООО "Маяк"
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«Слата» расширяет сеть, открывая современные и актуальные супермаркеты в обновленной концепции. Четвертый такой по счету открыт в Иркутске 26 июня в ЖК «Родные берега» (ул. Сибирская, 24), с традиционной выдачей фреш-карт за покупку от 1000 рублей.

- Формат этого супермаркета называется «Слата-лайт», - рассказал на открытии председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. - От других его отличают дизайн, улучшенный ассортимент, готовые решения собственного производства и новые кассы самообслуживания.

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата». Фото: ООО "Маяк"

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата». Фото: ООО "Маяк"

Кстати, кассы самообслуживания - собственная разработка компании. Они не только дешевле аналогов, но и значительно превосходят их по функционалу. Например, позволяют встраивать под покупателя персональные предложения и в полной мере использовать приложение «МояСлата».

Чем удобны кассы самообслуживания? Во-первых, понятный и лаконичный интерфейс, а во-вторых, сокращаются очереди.

- Основная цель - купить быстро! - отмечает исполнительный директор РС «Слата» Ярослав Шиллер. - Планируется, что кассы самообслуживания в течение года появятся в половине супермаркетов.

Оплата на этих кассах производится только безналичным способом, что также поможет уменьшить время операции платежа. Если же возникнут сложности, то их можно легко решить: в помощь покупателям к кассам прикреплен контролер. Провести расчет можно почти по всем товарам и продуктам.

Оплачивать покупки можно по безналичному расчету и без очередей. Фото: ООО "Маяк"

Оплачивать покупки можно по безналичному расчету и без очередей. Фото: ООО "Маяк"

В дальнейшем планируется оптимизация кассовых зон под самообслуживание и в других супермаркетах «Слата». В зависимости от площади и пропускной способности в магазинах будет установлено от 3 до 6 аппаратов.

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