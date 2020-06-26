Как устроено блокчейн-голосование на выборах по поправкам в Конституцию

Штаб открыли в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Здесь работают наблюдатели за электронным голосованием. Эту технологию впервые применили на выборах по поправкам в Конституцию. Жители Москвы и Нижнего Новгорода вместо традиционного визита на участки могли подать заявки на дистанционное голосование. Своим правом воспользовались свыше одного миллиона избирателей. К полудню 26 июня участие в дистанционном голосовании приняли свыше 50% заявившихся.

В России давно отработаны алгоритмы института общественных наблюдателей. Это люди, которые присутствуют на каждом участке и следят за чистотой процедуры. В случае нарушения они подают жалобы в избирком. Им же в ходе голосования по поправкам в Конституцию могут пожаловаться избиратели на участке, если им покажется, что процедура проходит с нарушениями.

Виртуальное голосование также не оставили без контроля. Для этого и был создан Электронный штаб наблюдателей. Корреспондент «Комсомольской правды» посмотрел за его работой.

Проверка в любой момент

Цифровое пространство на Покровке выглядит стильно — кругом жидкокристаллические экраны, а все конструкции, мебель — в хай-тек стилистике. При входе производят дистанционный замер температуры. На столике лежат маски, перчатки, антисептик, которые может использовать любой гость.

Чтобы обеспечить максимальную прозрачность, журналисты могут прийти в Электронный штаб в любой момент. К визиту прессы здесь всегда готовы: многочисленные сотрудники отвечают на любой вопрос и проводят экскурсии — только попроси.

Также осмотреть штаб пригласили блогеров. Для них тоже никаких ограничений: могут прийти в любой момент, предварительно направив заявку, и им проведут экскурсию. При мне в центр пришли две девушки и досконально все сфотографировали в свои инстаграмы.

Электронный штаб наблюдателей поделен на несколько секторов. При нем создана территориальная избирательная комиссия (ТИК). Это профессиональные сотрудники избиркома, которые организуют голосование и также следят за его ходом. Точно такие же есть в каждом районе столицы, да и вообще по всей стране.

В отдельной комнате сидят сотрудники call-центра. Все молодые ребята, которые с утра до вечера отвечают на любые вопросы обратившихся. Работать они начали еще до старта голосования 25 июня. Помогали людям, которые хотели отдать голос через интернет, если у них возникали технические сложности. Тем же они заняты и сегодня, только уже консультируют тех, у кого проблемы возникли в процессе голосования.

— У кого-то не загружается страница, кто-то не знает, куда нажать на сайте, куда зайти. С начала работы я приняла более 500 звонков, — рассказала корреспонденту «КП» оператор Людмила.

Как зашифрованы голоса

Самая интересная часть Электронного штаба наблюдателей — это урны для блокчейн-голосования. Технологии блокчейн доверяют большинство современных программистов. Если максимально упростить суть, то это процесс шифрования и дешифровки электронного голосования.

Когда избиратель, который голосует дистанционно, делает выбор — его ответ зашифровывается системой в сложный код, который состоит из длинной последовательности букв, цифр и символов. Это нужно, чтобы никто не мог взломать систему и нарушить принцип тайного голосования. Но как же узнают результат?

Для этого существуют пять виртуальных ключей, соединив которые можно узнать результаты. Ключи хранятся только у организаторов выборов. Когда голосование завершится, — вечером 30 июня, — начнется дешифровка голосов. Займет это около 15 минут, после чего станут известны мнения избирателей.

Но зачем тогда нужны блокчейн-урны? Выглядят они как обычные ящики на избирательных участках. Опломбированы. Кинуть в них бюллетень нельзя. В каждую встроен принтер, который распечатывает тот самый зашифрованный код — голос каждого избирателя. Это необходимо в том случае, если кто-то усомнится в достоверности электронного голосования. Коды на бюллетени смогут расшифровать и еще раз провести подсчет голосов вручную.

Всего в центре на Покровке более 100 таких урн. Несколько демонстрационных образцов стоят в центре зала. Прямо при мне они жужжали несколько раз и забрасывали в ящик бюллетени с кодом. По нашей просьбе сотрудники штаба также провели в комнату, где расположены остальные урны. Она охраняется, но доступ для СМИ и блогеров разрешен.

«Комсомольская правда» продолжит следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию, в том числе за работой Общественного штаба.

На заметку

Замечания и вопросы по электронному голосованию можно адресовать в call-центр Электронного штаба 8 (800) 222-55-52.