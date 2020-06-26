В Химках зафиксировали разлив нефтепродуктов на реке

Жители Подмосковья прислали в редакцию «Комсомольской правды» кадры, сделанные на реке Грачевка. Это небольшой приток реки Химка, которая в свою очередь является частью Химкинского водохранилища. Водная гладь затянута ржавой пленкой. По реке снуют катамараны и катера спасателей. Протянуты несколько временных труб, через которые пытаются откачивать инородную субстанцию.

Странную пленку местные жители на реке заметили днем 25 июня. Позвонили в экстренные службы. Те прибыли на место и увидели разлив нефтепродуктов. Работы по сбору продолжались два дня.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что был разлив, однако, специалисты ведомства участие в ликвидации не принимали. Работали силы местной администрации. В настоящий момент разлив устранен.

Корреспондент kp.ru связался с аварийно-спасательной службой городского округа Химки. Там рассказали, что на место выезжали их сотрудники, Росприроднадзор и прочие профильные ведомства. Ситуация находится на контроле. Прежде всего предстоит установить, как нефтепродукты попали в реку.

— Предварительная версия, стоки попали из ливневки. Некоторые водители не следят за своими транспортными средствами и в результате топливо попадает в канализацию, а уже оттуда в реку, — сообщили корреспонденту kp.ru.