Погода в Москве 27 июня - 5 июля: Рекордная жара, резкое похолодание и тропические дожди

Жара и солнце - а чего ещё ждать в середине лета! Разве что не простой жары, рекордной. И да, она будет, судя по прогнозу погоды в Москве на 27 июня – 5 июля.В субботу воздух в столице раскалится до +32 градусов, предупреждают в Московском метеобюро. А дальше все зависит от десятых и даже сотых долей градуса. Потому как максимум для 27 июня как раз ровно +32, от такого зноя мегаполис плавился в 2013 году. Жарче не бывало за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Еще в субботу будет греметь гром, прольются грозовые дожди. Но не везде, лишь в некоторых районах Москвы и области.

В воскресенье тоже жарко, хотя уже и без рекордов: +26...+28 градусов. И опять грозы.

На следующей неделе до средней полосы доберется циклон из Скандинавии – и принесет с собой резкое похолодание. Но все относительно. Да, температура понизится очень заметно, с +30 до +20. Но замерзнут москвичи вряд ли. И буквально через пару дней зной вернется.

Прогноз Гидрометцентра России такой:

В понедельник и вторник, 29 – 30 июня, днем +19...+24 градуса, солнечно и сухо. Дождь возможен лишь в ночь на понедельник.

В среду, 1 июля, ночью пройдет дождь, а днем небо прояснится, воздух прогреется до +27 градусов.

В четверг и пятницу, 27 – 28 июля, очень тепло, +27...+28 градусов. Пройдут дожди и грозы.

В субботу, 4 июля, синоптики обещают тропическую погоду: 30-градусное пекло и грозовые ливни.

В воскресенье, 5 июля, +27 градусов, и снова дожди.