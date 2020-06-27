«Последние месяцы он был в депрессии»: Покончившего с собой гендиректора строительной компании обнаружила жена

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели предпринимателя Андрея Грудина, генерального директора Группы компаний «Пионер» - одного из крупнейших застройщиков Москвы. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на 27 июня тело 50-летнего Грудина обнаружили в офисе на Малой Пироговской улице. Предполагают, что мужчина покончил с собой.

- Андрей Грудин с супругой и тремя детьми жил неподалеку от офиса «Пионер». Накануне вечером он сказал, что ему срочно нужно в офис и уехал, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Он несколько часов не возвращался, перестал отвечать на звонки. Супруга поехала в офис сама, чтобы проверить. В одном из кабинетов она и нашла тело мужа.

Полицейским женщина рассказала, что последние месяцы ее супруг находился в состоянии депрессии, несколько раз высказывал мысли о суициде.

Также сообщается, что рядом с телом обнаружили предсмертную записку. Мужчина попросил никого в его смерти не винить.

- Хотя версия о самоубийстве сейчас является приоритетной, рассматриваются и другие версии. Многое будет понятно после судебно-медицинских экспертиз, - сообщил источник.

Как мы уже сообщали ранее, «Пионер» в текущий момент ведет застройку 7 крупных жилых и офисных объектов в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2019 года Группа компаний сообщала о чистой прибыли в 7,6 млрд рублей. При этом из-за эпидемии коронавируса работы на строительных площадках, как и у других застройщиков, временно приостанавливались. Также в прошлом году сообщалось о нескольких исках к компании со стороны жильцов сданных ранее жилых комплексов. В частности, были жалобы на падение со стен и потолков штукатурки.

Ни Следственный комитет, ни полиция смерть Андрея Грудина пока не комментируют.