2020-06-27T16:52:04+03:00
Политика

Наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию пыталась помешать... пчела

В Общественном штабе рассказали о курьёзном случае
Елена НАЗАРОВА
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Мимо столичных наблюдателей, отслеживающих голосование, не проскочит даже безобидная пчелаМимо столичных наблюдателей, отслеживающих голосование, не проскочит даже безобидная пчелаФото: Олег УКЛАДОВ
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За всеми процедурами на участках и онлайн во время голосования по поправкам в Конституцию третий день внимательно следят тысячи людей. В Общественном штабе по наблюдению за голосованием сегодня, 27 июня, рассказали подробности всех процедур.

"Явка на текущий момент составляет 72 процента, - сообщил на брифинге Илья Массух, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. - Жители активно участвуют и онлайн, и лично. Все проходит в штатном режиме, без серьёзных нарушений".

На голосовании все же произошёл неожиданный случай.

«На одном из участков пчела около камеры помешала обзору, пришлось ее выгонять», - поделился Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба.

Мимо столичных наблюдателей, отслеживающих голосование, не проскочит даже безобидная пчела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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