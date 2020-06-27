Голосование по поправкам в Конституцию проходит без нарушений

В столице продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня, 27 июня, в Общественном штабе подвели итоги третьего дня голосования.

- Информация поступает к нам по разным каналам - от наблюдателей, общественников, партий, - рассказал Илья Массух, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. - Все они проверяются, ни один сигнал не упускаем. Явка на текущий момент составляет 72 процента. Люди активно изъявляют желание проголосовать. До 30 июня 20.00 явка может составить 90 процентов

В колл-центр уже поступило 15 тысяч звонков от голосующих. К примеру, у некоторых при онлайн-голосовании не верно отображается браузер, не появляются нужные кнопки или не приходит смс-оповещение. Что касается двойного указания голосующих в списках на электронное и обычное голосование, то пришедшего на участок человека обязательно проверяют. По итогам предыдущих двух дней Общественный штаб инициировал дополнительную проверку реестров голосующих и сверку списков на электронное и традиционное голосование.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ ОПЕРАТИВНО

В группу разбора поступала информация от наблюдателей и неравнодушных горожан о «нарушениях», которые впоследствии не подтвердились. Всего в течение 26 июня было рассмотрено 11 ситуаций.

«В группе разбора проверяли информацию о том, как на предприятии «Мосводоканала» подвозили на участок голосующих, пытаясь таким образом обеспечить удобство для своих сотрудников, - сообщил Илья Массух. - Кроме того, было выявлено назойливое принуждение к голосованию с отчетностью об этом. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто принуждает, прекратить эти попытки. Ещё на некоторых участках ночью временно отключались камеры, но мы с этим справились. Ещё был момент - вовремя не предоставлялись списки тех, кто голосует надомно. Тоже решили эту проблему».

По его словам, голосование в дополнительных точках в городе, например, в торговых центрах идёт штатно. По ночам электронное голосование тоже не спит. Например, 10 - 12 тысяч человек прошли через сайт в ночь с пятницы на субботу.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ИНФЕКЦИЙ

Тем, кто лично решил сходить на участок, обеспечена надежная защита от коронавируса.

«Санитарной безопасности уделяется особое внимание, - говорит Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. - Все правила соблюдаются, всем выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки. Все участки ночью проходят дезинфекцию. При выезде на дом также защитные требования выполняются».

За каждым шагом на участках круглосуточно следят наблюдатели.

«Сейчас на участках для голосования работают 21 464 сотрудника нашего корпуса, - рассказал Вадим Ковалёв, первый заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель корпуса наблюдателей. - Нам важно обеспечить прозрачность и достоверность голосования. Мы добавили в правила работы наблюдателей обязательный пункт ношения ими масок и перчаток, соблюдения социальной дистанции. Наши выездные группы дежурят в штабе и добираются на места нарушений по мере необходимости. Мы видим практически все на камерах».

ОДИН ЧЕЛОВЕК - ОДИН ГОЛОС

Свою профессиональную оценку процедурам голосования дают юристы.

«Мы видим, что все проводится строго в правовом поле, - сказал Виктор Блажеев, ректор Московской государственной юридической академии имени Кутафина, член Общественной палаты Москвы. - Если замечаем нарушения, в основном они мелкие, отправляем письма в избирательные комиссии для решения возникших ситуаций».

Бывают ситуации, когда некоторым жителям не удалось воспользоваться специальным порталом 2020og.ru.

«Если человеку отказали в электронном голосовании, то он сможет прийти лично 1 июля на свой участок для голосования, - уточнил Илья Массух. - Ему выдадут бумажный бюллетень и они смогут проголосовать. Конечно, проверим, чтобы не было двойного голосования, то есть соблюдаем принцип один человек - один голос».