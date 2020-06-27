Зарубежные наблюдатели: Защита от ковида на российских участках достойная

Москва, Ленинградский проспект, избирательный участок в Международном университете. Для удобства людей прийти на референдум по конституционной реформе можно всю неделю. «Вы голосовать?» — «Нет, смотреть».

В просторный зал входит делегация иностранных наблюдателей. Всё чин чином: прозрачная урна под круглосуточным видеонаблюдением, порядок охраняет полиция. Защита от инфекций — тоже на высоте: пускают только в медицинских масках, на входе измеряют температуру, всем выдают одноразовые перчатки. Для выдачи бюллетеня твой паспорт в руки не берут — смотрят в него издалека. Бесконтактно. Ковид не пройдёт! Это впечатляет зарубежных гостей больше всего.

— Здесь в Москве я был уже на шести участках, включая этот, — говорит французский общественник Алексис Андре Рожер Тарраде. — Сам ход референдума комментировать не имею права. Но всё, что мы видели, полностью соответствует международным избирательным стандартам, никаких нарушений лично я не заметил. К тому же это одно из первых в Европе голосований после пандемии коронавируса, и санитарная безопасность избирателей у вас на высоте, — француз довольно демонстрирует руки в одноразовых перчатках.

Мсье Тарраде подходит к коллегам — российским наблюдателям, прикреплённым к этому участку. Они тут будут все время. Даже на обед отходят по очереди, по одному.

— Сегодня пришло 14 человек, но сейчас еще только полдень. Вчера было 66, позавчера 62, — докладывают.

— А электронные урны?

— Они будут работать только 1 июля, в последний день, когда ожидается максимальная явка.

Вопросов у наблюдателей нет — всё чётко, пломба на урне не повреждена.

Ещё одна международная делегация — на других участках, в Санкт-Петербурге.

— Референдум организован прекрасно, достойная медзащита, дезинфекция кабинок после каждого посетителя, пути на вход-выход разведены, — рассказывает депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Гемании» Гуннар Линдеманн. — На мой взгляд, если национальная культура, язык и традиции обретают защиту в Конституции — это хорошо.