2020-06-27T18:46:17+03:00
Общество

Москвичи активно участвуют в программе «Миллион призов»

Только в первые два дня розыгрыша победителями стали почти 650 тысяч человек
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Все, кто до сегодняшнего дня стал победителем – это участники электронного голосования по внесению поправок в КонституциюВсе, кто до сегодняшнего дня стал победителем – это участники электронного голосования по внесению поправок в КонституциюФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Но это только начало. «Миллион призов» будет разыгрываться до 2 июля. Каждый день в 8:30 утра на порталах ag-vmeste.ru, Mos.ru и mostpp.ru объявляются победители. Всего будет разыграно 2 млн. сертификатов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл соответствует одному рублю.

Придумали программу «Миллион призов» московские предприниматели: среди ее партнеров уже больше 80 кампаний. Это продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки и рестораны. Многие из них пострадали от пандемии коронавируса из-за резко снизившейся потребительской активности. Чтобы начать снова активно работать, чтобы как можно больше потребителей товаров и услуг вернулось к ним, и была придумана программа «Миллион призов».

Выигрывают потребители, выигрывает и бизнес. Ответственные столичные предприниматели, присоединившиеся к программе, получают от города поддержку, особенно необходимую им сейчас.

КАК УЧАСТВОВАТЬ?

Все, кто до сегодняшнего дня стал победителем – это участники электронного голосования по внесению поправок в Конституцию на портале 2020og.ru. Они автоматически получили сообщение с уникальным номером на мобильный телефон, указанный в личном кабинете. Победители определяются случайным образом – они получают сообщение об этом по SMS.

1 июля к участникам «Миллиона призов» присоединятся и те, кто пойдет голосовать на избирательные участки. Они получат получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в SMS-сообщении на номер 7377.

Все москвичи, кто голосовал дистанционно, или очно, могут стать участниками программы «Миллион призов».

КУДА ПОТРАТИТЬ?

Несмотря на то, что партнерами программы являются десятки магазинов и ресторанов, призовые сертификаты не обязательно тратить именно в них. Бонусные баллы не привязаны к какому-то конкретному магазину или ресторану. Как показала практика первого розыгрыша, треть победителей решила использовать сертификаты на приобретение продовольственных товаров. Причем, не только в магазинах известных торговых сетей.

А еще в обмен на сертификат можно получить товары для дома и спорта, аптечные товары, билеты в музеи, театры и кино. Баллами можно рассчитаться в ресторане или кафе, пополнить карту «Тройка». А еще призовые можно направить на благотворительность.

Торопиться использовать сертификат не надо. Воспользоваться призовыми баллами можно до 31 декабря 2020 года.

-Я особенно не рассчитывала на то, что мне выпадет «счастливый билет». Да и не азартная я. Но когда пришла sms-ка - конечно обрадовалась. Тысяча рублей на дороге не валяются. Особенно сейчас: я няней подрабатываю, и из-за коронавируса два месяца почти ничего не зарабатывала. Скорее всего, потрачу их в ближайший поход в магазин за продуктами. – рассказала москвичка Елена Истомина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов
Число победителей программы «Миллион призов» превысило 640 тысяч человек
Летние детские лагеря откроются в Подмосковье 15 июля
«Миллион призов»: более 390 тысяч человек стали первыми победителями
Популярный писатель Вадим Панов проголосовал по поправкам в Конституцию
Москвичка лишилась 2,5 млн рублей на программе суррогатного материнства
В «Зарьяде» открылись три павильона для посетителей
С 25 июня москвичей будут принимать 114 центров «Мои документы»
Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе «Миллион призов»
Голосующим в Москве на участках обеспечат полную санитарную безопасность
К программе «Миллион призов» присоединилось 13 столичных НКО
Четыре станции Сокольнический линии будут закрыты с 4 по 6 июня
Исследование ВCG: Москва показала эффективность мер по борьбе с COVID-19
В Совфеде одобрили новый этап снятия ограничений в Москве
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек
Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений
В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса
Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня
Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам