Найденных в московской квартире суррогатных детей из роддома забирали курьеры

История про московскую квартиру, в которой обнаружены пять суррогатных младенцев, обрастает новыми деталями. Ранее сайт kp.ru уже сообщал, что 23 июня в квартиру на Аргуновской улице (это на северо-востоке столицы) вошли полицейские, врачи, сотрудники опеки и соцзащиты. В довольно захламленном жилище находились пять крох - детки в возрасте от нескольких дней до трех месяцев. За ними приглядывали две женщины-китаянки.

Позже стало известно, что все дети рождены суррогатными матерями для семей из Китая. Однако из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ «заказчики» так и не сумели прилететь за ними, чтобы забрать на родину. На данный момент дети изъяты. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «торговля людьми». В свою очередь клиника, через которую китайские пары проводили свои «заказы», уверяет, что с точки зрения закона все в порядке, все документы были оформлены, как надо.

Теперь выясняются новые детали.

Странную квартиру нашли благодаря бдительности педиатра Ксении Жарковой. Молодой женщине показалось странным, что за ребенком, которого несколько дней назад в роддоме детской поликлиники №99 родила сурмама, приехал… курьер. Да, совершенно посторонний человек.

- Мужчина предъявил оформленную на него родителями ребенка доверенность и все необходимые документы, - рассказал kp.ru источник в следствии. - Ребенка не могли не отдать. Тем не менее, Жаркова позвонила участковому и рассказала о такой ситуации. Адрес квартиры, в которую по документам должны были увезти малыша, сохранился в бумагах. Туда полицейские и направились.

Звучит, согласитесь, дико. Новорожденного забирает курьер! Понятно, что мама с папой сейчас не могут прилететь за ним из Китая. Но ладно бы, если б за ребенком приехало доверенное лицо, няня, в конце концов. Но курьер!

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Фото: СУ СК РФ по Москве

Тем не менее, эксперты считают, что в этом тоже нет ничего необычного.

- Да, возможно, до пандемии это было бы экзотикой, - говорит юрист, специалист по суррогатному материнству и ЭКО и связанными с ними правовыми проблемами Константин Свитнев. - Я о таких случаях не слышал, хоть теоретически они могли быть. Но сейчас ведь совсем иное время. Родители из Китая не могут сейчас прилететь и забрать детей. Поэтому логично, что за детьми в роддом приезжает доверенное лицо. Я вообще не понимаю, на каком основании детей изъяли? Суррогатное материнство - это законная процедура. На мой взгляд, детей могли изъять только если у органов опеки есть вопросы к их содержанию в квартире. Но «торговля людьми» - это совсем другое, это здесь не при чем.

- Можете еще раз объяснить нам, обывателям, почему пары из Китая едут заводить суррогатных детей к нам, в Россию? В КНР это запрещено?

- Прямого запрета там нет. Но по китайским законам суррогатная мама должна вписывать в метрики ребенка свое имя. Возникают проблемы с переоформлением малыша на мужчину и женщину, которые являются биологическими родителями. У нас же это все урегулировано законодательством. Кроме того, в России все эти процедуры и роды стоят дешевле чем, например, в США. Поэтому китайцы и выбирают московские клиники репродукции.

Странную квартиру нашли благодаря бдительности педиатра Ксении Жарковой

Свитнев обращает внимание на еще один момент: по словам специалиста, в большинстве случаев китайские семьи везут с собой в Россию китайских же суррогатных мам.

- Насколько я знаю, четырех из пяти обнаруженных в квартире детей родили китаянки и лишь одного - россиянка.

Что в итоге будет с изъятыми детьми, пока неясно. СК продолжает расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/786587" frameborder="0"></iframe> Пятерых младенцев нашли в московской квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети спали на обычной кровати, а китайские няни - на полу: появилось видео из квартиры, где держали пятерых младенцев

Если бы не пандемия и закрытие границ, сейчас младенцы были бы на Родине, в Китае. Но вывезти их не смогли, поэтому и организовали этот странный детский сад в обычной двухкомнатной квартире (подробнее)

«Ни мамы, ни папы»: почему младенцы, рожденные от суррогатных матерей, остаются без родителей

Таких малышей, как пятеро найденных в Москве, может быть гораздо больше [эксклюзив kp.ru]