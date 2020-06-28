Собянин сообщил, что после снятия самоизоляции ситуация в Москве улучшается ежедневно

Почти три недели прошло со дня снятия режима самоизоляции в Москве. Произошло это неожиданно для многих горожан: только за неделю до отмены ввели прогулочный режим по графику и, не дожидаясь окончания эксперимента, начали снимать ограничения. Мэр столицы Сергей Собянин подвел промежуточный итог.

— Я должен сказать ответственно, что ситуация улучшается каждую неделю. Сейчас многие психологически сопротивляются открытости. Это кажется настолько непривычным и рисковым даже, что отчасти верно, но все равно надо привыкать и возвращаться к нормальной жизни. При этом, конечно, надо сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами, — сообщил Собянин на телеканале «Россия».

Снятие ограничений не вызвало роста числа заболевших. После отмены самоизоляции ежесуточный прирост был в районе 2000 пациентов. Сейчас он упал меньше психологической отметки в одну тысячу заболевших и сохраняется на уровне 700-800 новых пациентов в день. При этом число снятых из-под наблюдения стабильно выше числа заболевших.

Напомним, ограничения начали снимать в середине мая, когда разрешили работу строительных площадок и промышленных предприятий, а также открыли МФЦ. На протяжении июня было три масштабных этапа снятия ограничений: разрешили открыться всем магазинам, кафе, части учреждений культуры, разрешили прогулки в парках и пользование уличным спортинвентарем и детскими площадками.

По сути из оставшихся ограничений в Москве сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. В том числе на рабочих местах. Об отмене этой меры власти пока ничего не говорят.

Согласно свежим данным на 28 июня, ежесуточный прирост заболевших в Москве составил 717 человек. Выздоровели — 1052 пациента. Всего с начала пандемии в столице зафиксированы более 220 тысяч заболевших. Вылечились 147 тысяч человек. Остальные остаются под наблюдением медиков. За все время скончались 3,7 тысяч москвичей, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

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