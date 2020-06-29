В Одинцове врачи сдали полиции африканца, который избивал русскую жену

Светлана и Бенджамин (имена изменены) - пара довольно необычная для подмосковного Одинцова, она - москвичка, он родом из далекой Нигерии. Но несмотря на разницу в культурах и взгляды прохожих на улице, они уже долго вместе и воспитывают двух детей: мальчика и девочку. Соседи характеризуют семью как благополучную, но конфликты в ней иногда случаются.

Недавно Светлана обратилась в больницу с синяками, врачи травмпункта Одинцовской ЦРБ осмотрели травмы женщины и поинтересовались у неё, где она их получила. Это стандартная для медиков процедура, если в отношении обратившегося пациента совершенно преступление, то врачи обязаны об этом доложить в полицию.

— У пациентки были диагностированы ушибы лица, головы и левого плеча. Во время осмотра она пояснила, что данные травмы ей нанёс муж во время ссоры в 6.00 утра этого же дня, - сообщил kp.ru источник

Врачи травматологии назначили Светлане необходимое лечение и отпустили женщину домой, а об обращении с побоями сообщили в отдел полиции. По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку. Через 3 дня Светлана сама обратилась в полицию, просила пожалеть мужа, рассказала, что такое происходит у них впервые, и что Бенжамин осознал, что натворил. Женщина сообщила, что помирилась с мужем, и ради детей последний обещал не устраивать подобные скандалы впредь.

Так как муж Светланы уже попал в протокол, а в семье есть несовершеннолетние дети, то местная полиция держит ситуацию на контроле. Следующее обращение в полицию даже от соседей семейной пары может повлечь за собой серьезные санкции для Бенджамина, не говоря уже о повторном визите жены в больницу с побоями.