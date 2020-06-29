Новые фонтаны Москвы: На Северном речном вокзале - световое водное шоу, в Сокольниках - «Девушка с кувшином»

Жара! Настоящее спасение летом в городе - фонтаны. Купаться в них, конечно, нельзя, но освежиться рядом с ними легко. А в некоторых местах можно даже побегать среди прохладных струй. Всего сейчас в Москве около 600 фонтанов. В ближайшее время их станет больше. Мы узнали, где откроются новые водные чаши.

СКУЛЬПТУРЫ ВОССТАНОВЯТ ПО АРХИВНЫМ ФОТО

В большом розарии парка «Сокольники» полностью обновят исторический действующий фонтан. Для него воссоздадут бронзовые фигуры «Девушка с кувшином» и «Девушка с чашей». Эти скульптуры украшали фонтан розария с 1960 года. Но потом были утеряны. Чтобы вернуть статуи, пришлось искать архивные фото парка. Поскольку первоначальные эскизы не сохранились. К тому же реставраторам не удалось отыскать и автора этих фигур.

«Девушка с кувшином»

Фонтан планируют заново запустить в этом году. Кроме того, к лету здесь высадили 36 новых сортов роз, среди которых, например, чайные розы «Вивальди» и «Королева Елизавета».

Розарий 1960 года

ВЫЙДИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ

Северный речной вокзал готовится к открытию после масштабной реставрации. В расположенном рядом парке к советским фонтанам 1937 года добавят модный «сухой». Две исторические водные чаши на одной из продольных аллей до наших дней не сохранились. Уцелел только фундамент с нижней частью сооружения.

«После реконструкции москвичи увидят классические фонтаны из четырех уровней с чашами разного диаметра на разной высоте, - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы. - Их будут венчать скульптурные композиции в виде лебедя кликуна. Общая высота всей конструкции - 5,5 метров. А диаметр самых больших нижних чаш - 9 метров».

Дно фонтанов выложат ромбовидными гранитными плитками трех цветов. Похожим ромбиками украсили пол боковых галерей здания Северного речного вокзала.

Фишкой парка станет «сухой» светодинамический фонтан на большой площади перед вокзалом. Размер впечатляет - более 110 квадратных метров! Вода в такой конструкции бьет, словно из-под земли. Никакой чаши и ограждений просто нет. Вместо этого буквально под ногами пешеходов поставят 296 водяных и 240 туманных форсунок.

С помощью автоматического управления можно менять высоту, скорость и подсветку водяных струй. Днём брызги будут прыгать вверх и вниз с разной скоростью до 3 метров. Вечером в фонтане будут включать яркую подсветку с постоянно меняющимися разноцветными огнями. Эту красоту увидим уже ко Дню города в начале сентября.

ВОКРУГ РАСЦВЕТЁТ СИРЕНЬ

В Новой Москве в Троицке через два года появится обновлённый пешеходный Сиреневый бульвар. Он пройдёт от Калужского шоссе к главной магистрали наукограда - Октябрьскому проспекту. На центральной площади этой огромной прогулочной зоны устроят "сухой" фонтан. Длинные ступени вокруг водных струй поставят в виде амфитеатра. Зимой это место превратится в праздничную площадку с новогодней ёлкой.

Рядом - кафе с террасой, велодорожка, кормушки для птиц, лесные тропинки с навесами, клумбы. Бульвару не просто так дали цветочное название. Везде здесь растёт сирень. А после реконструкции ароматных кустов станет ещё больше. Их украсят вечерней подсветкой.

В Новой Москве в Троицке через два года появится обновлённый пешеходный Сиреневый бульвар

БРЫЗГИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ

Недалеко от метро «Киевская» в следующем году благоустроят единую зону для отдыха и прогулок. В неё входят Украинский бульвар, Бережковская набережная и набережная Тараса Шевченко.

На бульваре вырастут сады и цветники. Главные фонтаны со скульптурами сохранят и дополнят новыми. Здесь даже появится мостик, украшенный падающими с него водными струями. Под этой стеной из брызг можно будет пройти.

Мостик с мини-водопадом у фонтана на Украинском бульваре

Для прогулок обустроят пешеходные дорожки. На набережных проложат маршруты для ходьбы и велосипедистов длиной 3,9 километра. Рядом появятся площадки для скейтбордистов и роллеров, детские игровые комплексы, кафе и озелененные площадки для отдыха.

ИДИ И СМОТРИ

Пять самых красивых водных сооружений столицы

1. Светодинамические фонтаны. Например, в парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.

2. Плавающие фонтаны. Их устроили в Водоотводном канале между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами.

3. «Сухие» фонтаны. Среди самых известных - на Биржевой площади и Крымской набережной.

4. Советские фонтаны на ВДНХ - «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок».

5. Старейший фонтан Москвы - «Витали». Украшает Театральную площадь с 1827 года.