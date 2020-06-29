Взрыв и пожар произошли в Москве на улице Проходчиков

В квартире на северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар. Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватило несколько квартир.

Источник KP.ru в экстренных службах сообщает, что в пожаре пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии.

В МЧС также уточнили, что горят четыре квартиры в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3.

Отмечается, что пожар начался после взрыва.

Сайт KP.ru также сообщал, пострадавшая женщина находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги. Второй пострадавший в стабильном состоянии, но тоже госпитализирован.

Также на сайте опубликовано видео с места взрыва и пожара в жилом доме.