2020-06-29T14:12:54+03:00
Происшествия

Взрыв и пожар произошли в Москве на улице Проходчиков

Горят несколько квартир, есть пострадавшие
Ася КУЗНЕЦОВА
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Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватили две квартирыВозгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватили две квартиры
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В квартире на северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар. Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватило несколько квартир.

Источник KP.ru в экстренных службах сообщает, что в пожаре пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии.

В МЧС также уточнили, что горят четыре квартиры в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3.

Отмечается, что пожар начался после взрыва.

Сайт KP.ru также сообщал, пострадавшая женщина находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги. Второй пострадавший в стабильном состоянии, но тоже госпитализирован.

Также на сайте опубликовано видео с места взрыва и пожара в жилом доме.

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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