Взрыв и пожар произошли в Москве на улице Проходчиков
В квартире на северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар. Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватило несколько квартир.
Источник KP.ru в экстренных службах сообщает, что в пожаре пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии.
В МЧС также уточнили, что горят четыре квартиры в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3.
Отмечается, что пожар начался после взрыва.
Сайт KP.ru также сообщал, пострадавшая женщина находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги. Второй пострадавший в стабильном состоянии, но тоже госпитализирован.
Также на сайте опубликовано видео с места взрыва и пожара в жилом доме.
В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU