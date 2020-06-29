2020-06-29T16:40:44+03:00
Происшествия

«Вынесли ребеночка, когда все уже горело»: двое мужчин спасали людей после взрыва в Москве

Ударной волной повредило двери квартир и люди не могли самостоятельной выйти
Анастасия ВАРДАНЯН
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Полицейские и пожарные у дома на северо-востоке столицы, в котором случился серьезный пожар.Полицейские и пожарные у дома на северо-востоке столицы, в котором случился серьезный пожар.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Днем в понедельник, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы рвануло. Эпицентром стала квартира 11 на втором этаже, сразу после взрыва газа начался пожар. В итоге сгорели четыре квартиры. Чудом обошлось без жертв.

- Пострадали семь человек, как минимум трое госпитализированы, - сообщили последние данные в столичном Следственном комитете.

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

Первыми на помощь к соседям бросились жильцы дома из соседнего подъезда.

В результате пожара пострадали семь человек, трое госпитализированы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате пожара пострадали семь человек, трое госпитализированы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Двое мужчин еще до приезда пожарных сначала вытащили на улицу женщину с ребенком. Мальчику года два всего. Потом они снова зашли внутрь и помогли спуститься супругам-пенсионерам. В этот момент уже всего горело и было очень страшно, - рассказала «КП» очевидец Елена Широбокова.

Площадь пожара составила порядка 150 м2, огонь повредил сразу несколько квартир. Фото: МЧС

Площадь пожара составила порядка 150 м2, огонь повредил сразу несколько квартир. Фото: МЧС

Взрывной волной повредило входные двери в квартирах. Но это не остановило смельчаков. Крепкие мужчины сумели выбить несколько дверей. Сами они сильно рисковали, но к счастью, не пострадали.

Огонь охватил сразу четыре квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огонь охватил сразу четыре квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Момент взрыва в квартире дома на улице Проходчиков в Москве.

По предварительным данным, в доме рванул бытовой газ. По словам соседей, в прошествии может быть виноват хозяин квартиры №11. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сам он с ожогами госпитализирован. Официально причины взрыва в Мосгазе пока не комментируют.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем временем, все жильцы дома эвакуированы, сохраняется угроза обрушения. Напомним, ранее власти города предложили им временно разместиться в гостинице.

Начальник главного управления МЧС России по городу Москве о взрыве на улице Проходчиков.

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Во втором часу дня, понедельника, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв. Сразу после хлопка загорелись четыре квартиры с 3 по 5 этаж. Пожарные прибыли за считанные минуты и сумели быстро локализовать возгорание (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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