«Вынесли ребеночка, когда все уже горело»: двое мужчин спасали людей после взрыва в Москве
Днем в понедельник, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы рвануло. Эпицентром стала квартира 11 на втором этаже, сразу после взрыва газа начался пожар. В итоге сгорели четыре квартиры. Чудом обошлось без жертв.
- Пострадали семь человек, как минимум трое госпитализированы, - сообщили последние данные в столичном Следственном комитете.
В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.
Первыми на помощь к соседям бросились жильцы дома из соседнего подъезда.
В результате пожара пострадали семь человек, трое госпитализированы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Двое мужчин еще до приезда пожарных сначала вытащили на улицу женщину с ребенком. Мальчику года два всего. Потом они снова зашли внутрь и помогли спуститься супругам-пенсионерам. В этот момент уже всего горело и было очень страшно, - рассказала «КП» очевидец Елена Широбокова.
Площадь пожара составила порядка 150 м2, огонь повредил сразу несколько квартир. Фото: МЧС
Взрывной волной повредило входные двери в квартирах. Но это не остановило смельчаков. Крепкие мужчины сумели выбить несколько дверей. Сами они сильно рисковали, но к счастью, не пострадали.
Огонь охватил сразу четыре квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Момент взрыва в квартире дома на улице Проходчиков в Москве.
По предварительным данным, в доме рванул бытовой газ. По словам соседей, в прошествии может быть виноват хозяин квартиры №11. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сам он с ожогами госпитализирован. Официально причины взрыва в Мосгазе пока не комментируют.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тем временем, все жильцы дома эвакуированы, сохраняется угроза обрушения. Напомним, ранее власти города предложили им временно разместиться в гостинице.
Начальник главного управления МЧС России по городу Москве о взрыве на улице Проходчиков.
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Во втором часу дня, понедельника, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв. Сразу после хлопка загорелись четыре квартиры с 3 по 5 этаж. Пожарные прибыли за считанные минуты и сумели быстро локализовать возгорание (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU