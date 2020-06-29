2020-06-29T18:38:07+03:00
Происшествия

«Газовое оборудование и вытяжки исправны»: Мосгаз завершил осмотр взорвавшейся в Москве пятиэтажки

Причины взрыва и пожара назовут после экспертизы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сотрудники Мосгаза у дома на улице Проходчиков в Москве, где сегодня случился крупный пожар. Фото: МосгазСотрудники Мосгаза у дома на улице Проходчиков в Москве, где сегодня случился крупный пожар. Фото: Мосгаз
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Газовое оборудование в многоэтажке на улице Проходчиков в Москве, где прогремел взрыв, было исправным, сообщили специалисты Мосгаза. Коммунальщики уже завершили осмотр здания.

- Установлено, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия. Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента, - рассказали «КП» в пресс-службе Мосгаза.

При этом дом действительно газифицирован. С проверкой оборудования службы наведывались сюда в декабре прошлого года. На тот момент газовое оборудование и система вытяжки тоже были исправны.

Фото: Мосгаз

Фото: Мосгаз

Причины взрыва и пожара, в результате которых пострадали семь человек, будут установлены пожарной экспертизой. Напомним, взрыв прогремел днем в понедельник, 29 июня, в квартире №11 на втором этаже. Огонь охватил четыре квартиры, общей площадью 150 квадратных метров. По словам местных жителей, в квартире №11 жил мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками. С ожогами он был госпитализирован.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

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Днем в понедельник, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы рвануло. Эпицентром стала квартира 11 на втором этаже, сразу после взрыва газа начался пожар. В итоге сгорели четыре квартиры. Чудом обошлось без жертв (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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