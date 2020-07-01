Призвание - помогать

Екатерина Исаева учится заочно, девушка - будущий учитель истории. Волонтерством, рассказывает, увлеклась несколько лет назад. А когда началась эпидемия коронавируса и стало ясно, что соцработникам на местах очень нужна помощь добровольцев, ни секунды не сомневалась. Все четыре месяца Екатерина участвовала в этой большой работе практически каждый день.

- Я всегда готова прийти на помощь. И тут, конечно, тоже не могла просто сидеть дома, - говорит девушка.

Мы уже не раз рассказывали, что на волонтеров за время эпидемии выпал большой груз забот. Они помогали доставлять продуктовые и лекарственные посылки нуждающимся, тем, кто сидит на карантине. В этом были задействованы около 6 тысяч парней и девушек. Кто-то занимался формированием продуктовых наборов, кто-то каждый день обзванивал живущих в муниципалитете ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей - какая им нужна помощь. Развозили наборы по адресам (иногда приходилось ехать в отдаленные деревни и села). Гуляли с домашними питомцами. Многим по дому помогали.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв, как и обещал ранее, встретился с волонтерами из разных муниципалитетов Подмосковья и вручил наиболее отличившимся за время пандемии ребятам награды. Так, 200 человек получили почетные грамоты губернатора Московской области, более 150 - памятные медали. Стоит отметить, что среди самых активных - в основном люди молодые, едва за 20 лет. Хорошее поколение!

Андрей Воробьёв поблагодарил собравшихся за неоценимую помощь.

- Несколько месяцев многие в Подмосковье вынуждены были находиться дома, и особенно тяжело пришлось людям старшего возраста и семьям, у которых много детей. Мы попросили в каждой территории самых активных, самых неравнодушных жителей помогать таким людям, - отметил Андрей Воробьёв. - И я хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые все это время регулярно, безвозмездно тратили свое время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание, поддержку. Передайте, пожалуйста, своим родителям, что вы большие молодцы!

Волонтер Николай Лазутин рассказывает, что во время карантина он курировал ветеранов в своем родном городке Монино. С большинством этих людей он уже давно знаком - местные добровольцы постоянно на связи с пенсионерами.

- Это люди, которые отдали свою жизнь службе Родине. Я не мог их бросить, - говорит Николай.

По словам мужчины, волонтеры Подмосковья получили огромную поддержку от губернатора и правительства области.

- У нас не было никогда проблем со средствами индивидуальной защиты - ведь мы, как и врачи, были на передовой, можно сказать. Иногда шли в квартиры (в масках, перчатках) и не знали - болеет ли человек. Без такой помощи, честно сказать, мы бы не сделали столько добрых дел.

Екатерина Исаева из Орехово-Зуева отмечает, что за время карантина у многих волонтерских отрядов среди подопечных появились настоящие друзья.

- К одному пожилому мужчине мы приезжали несколько раз. И вот, когда узнали, что у него скоро юбилей, 80-летие, купили ему торт, подарили фарфоровый сервиз. Он был очень тронут. И это бесценно. Но я бы еще отметила, что за время пандемии к нашим проектам присоединилось много ребят, которые тоже захотели быть полезны людям.

КОНКРЕТНО

1,3 млн человек обзвонили волонтеры за время эпидемии коронавируса.

Более 50 тыс. человек получили адресную помощь.

Более 70 тыс. коробок с продуктами доставили волонтеры - пожилым жителям Подмосковья и многодетным семьям.