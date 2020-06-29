В пожаре в 22-этажном доме в Москве погиб ребёнок и пьяный сожитель его мамы

Вечером в понедельник, 29 июня, пожар вспыхнул в квартире на 8 этаже 22-этажной многоэтажки на Филевском бульваре, что на северо-западе Москвы. Пожарных вызвали очевидцы. К моменту их приезда огнём была охвачена кухня.

- Из соседних квартир были спасены шесть человек. К сожалению, в пожаре погибли два человека. Это мужчина и ребёнок, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="848" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/787746" frameborder="0"></iframe> Пожар на Филевском бульваре.

Погибшему мальчику было всего четыре года. Объяснить, что произошло, его мама, которая в момент пожара была дома, не смогла.

- Женщина находилась в квартире с ребёнком и сожителем. Взрослые распивали спиртные напитки. Выжила только она, - сообщил источник в экстренных службах.

После случившегося мамаша приходила в себя на улице. Общаться с журналистами женщина отказалась. По словам соседей, пьянки в её квартире были регулярными.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в столичном МЧС.

На месте ЧП сейчас работают эксперты и коммунальные службы.