2020-06-29T23:26:12+03:00
Происшествия

В пожаре в 22-этажном доме в Москве погиб ребёнок и пьяный сожитель его мамы

По предварительным, данным причиной стала непотушенная сигарета
Анастасия ВАРДАНЯН
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По словам соседей, пьянки в сгоревшей квартире были регулярными.По словам соседей, пьянки в сгоревшей квартире были регулярными.
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Вечером в понедельник, 29 июня, пожар вспыхнул в квартире на 8 этаже 22-этажной многоэтажки на Филевском бульваре, что на северо-западе Москвы. Пожарных вызвали очевидцы. К моменту их приезда огнём была охвачена кухня.

- Из соседних квартир были спасены шесть человек. К сожалению, в пожаре погибли два человека. Это мужчина и ребёнок, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар на Филевском бульваре.

Погибшему мальчику было всего четыре года. Объяснить, что произошло, его мама, которая в момент пожара была дома, не смогла.

- Женщина находилась в квартире с ребёнком и сожителем. Взрослые распивали спиртные напитки. Выжила только она, - сообщил источник в экстренных службах.

После случившегося мамаша приходила в себя на улице. Общаться с журналистами женщина отказалась. По словам соседей, пьянки в её квартире были регулярными.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в столичном МЧС.

На месте ЧП сейчас работают эксперты и коммунальные службы.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Филевском бульваре в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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