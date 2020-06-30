Изучите лицо Победы!

В честь 75-летия Победы СССР над фашистской Германией Указом Президента страны 2020 год объявлен годом Славы и Памяти.

В честь это славной даты Издательский дом «Комсомольская правда» и Банк «Возрождение» при поддержке Правительства Московской области организовали юбилейную фотовыставку «Родина Победы – Подмосковье», посвященную подвигу жителей столицы и области, оборонявшим Москву осенью и зимой 1941-1942 годов. В тот момент немецкие части подошли к главному городу страны как никогда близко, по пути оккупировали более 27 подмосковных района, 17 из которых были разрушены и сожжены почти полностью. Не будь та кровавейшая битва выиграна, вряд ли состоялись бы и другие наши победы под Сталинградом, на Курской дуге, в Берлине.

В городе Волоколамске открылась фотовыставка «Родина Победы — Подмосковье».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Считается, что у войны нет лица. Но у Победы оно есть. Уникальная фотовыставка, старт которой положен в Волоколамске, городе Воинской славы, показывает нам эти лица – простых красноармейцев, их командиров, обычных мирных граждан, роющих окопы и трудящихся на заводах, женщин-зенитчиц, медсестер и всех, кто не остался в стороне от общей беды. На выставке представлены редкие кадры из архива газеты «Комсомольская правда», которая за свой вклад в победный май награждена орденом Отечественной войны I степени, и фотодокументы из муниципальных архивов Московской области.

Мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам», Дубосеково, Волоколамский район, Московская область.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересные сведения можно почерпнуть о подвиге советской банковской системы, которая в кратчайшие сроки перестроила экономическую модель хозяйственных расчетов и обеспечила бесперебойное финансирование предприятий и хозяйств в военной время. В годы войны на голом месте было построено более 4 тысяч предприятий и освоено 10 млн га земли под посевные работы – на все это требовались деньги. Госбанк открыл 600 новых подразделений по всей стране для своевременного осуществления необходимых транзакций.

На открытии выставки в Волоколамске Глава города Михаил Сылка сердечно поблагодарил организаторов и участников за проделанную работу, цель которой передать память о священном историческом прошлом следующим поколениям: «Большое спасибо банку "Возрождение", "Комсомольской правде", Правительству Московской области: каждый год корреспонденты издания, а также сотрудники банка вместе с Министерством культуры Московской области находят в архивах новые фотографии, новые подтверждения Подвига, совершенного в подмосковных городах Воинской славы и Воинской доблести. Выставка стартует в Волоколамске, жители которого первыми увидят снимки, сделанные военными корреспондентами в те суровые годы».

Михаил Сылка, глава городского округа Волоколамск.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе торжественной церемонии разрезания ленточки в знак открытия выставки Михаил Сылка отдал свои ножницы маленькой девочке, жительнице Волоколамска со словами: «Это все для вас!»

Региональный управляющий ДО банка «Возрождения» Александра Васюкова тоже произнесла несколько слов перед жителями города: «Семьдесят пять лет назад завершилось одно из самых страшных событий в нашей истории – Великая Отечественная война, память о которой и сегодня, спустя десятилетия, объединяет все поколения нашей Родины. В эту юбилейную дату Великой победы мы хотели бы вспомнить об особой роли городов Подмосковья. Уверена, что восприятие любого исторического события через лица реальных людей, через их истории, позволяет осмыслить его на совершенно ином, эмоциональном уровне».

Александра Васюкова, управляющая ДО банка Возрождение.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одним почетным гостем мероприятия была писатель, Советник губернатора МО по правам человека Марина Юденич. Она завершила церемонию словами надежды, что люди будут сюда приходить, приведут с собой детей, «чтобы наши дети и внуки помнили об этих героических событиях по нашим рассказам и подобным выставкам».

Марина Юденич, советник по правам человека в Московской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это только начало. Фотовыставка объедет еще 15 подмосковных городов и завершится в Красногорске, в Доме Правительства Московской области.