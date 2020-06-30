В Москве с 11 этажа выпал известный актер и хореограф

Все случилось ранним утром на 2-й Пугачевской улице в Москве. Случайный прохожий заметил силуэт человека на одном из верхних этажей здания. Еще секунда и жизнь 40-летнего артиста Максима Парфенова оборвалась. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь на место трагедии, однако прибывшие врачи уже ничего не могли сделать - актер был мертв.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего артиста. Причиной послужили травмы, полученные в результате падения с 11 этажа жилого дома. Полицейские выяснили, что Максим выпал из окна своей квартиры», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

maxim.parfenov Накренился на Сашу. Так мы это назвали. Саша, спасибо тебе огромное за великолепную работу. Очень приятно с тобой работать

В настоящее время полицией проводится проверка по факту случившегося инцидента. Оперативникам предстоит выяснить все детали трагедии, а также изучить результаты экспертизы лекарственных средств найденных в квартире погибшего артиста. Это может пролить свет на смерть актера Максима Парфенова.

Прощание с Максимом будет проходить в четверг, 2 июля. По словам друзей актера, с Максимом мог произойти ужасный несчастный случай. Близкие отзываются о нем, как о счастливом семьянине, муже и отце. У Парфенова был свой бизнес по организации мероприятий, из-за пандемии работы стало меньше, но без дела сидеть не приходилось и достаток в семье был. Смерть актера стала настоящим шоком и неожиданностью для семьи и близких друзей.

Максим Парфенов был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Работал хореографом и режиссером-постановщиком для Балетмейстерского Факультета Российской Академии Театральных Искусств (ГИТИС). Преподавал современные танцы в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Участвовал в русско-американском проекте по культурному обмену «Герои сказок Walt Disney в России», где исполнил роль принца. Имел официальные благодарности Министра Культуры Российской Федерации «За вклад в искусство». За свою карьеру исполнил множество ролей в театре, рекламе и кино. Снимался в сериале «Интуиция».