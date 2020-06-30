В поселке Вешки рабочего убил камень, вылетевший из дробильной машины

Все случилось в подмосковном посёлке Вешки на территории промзоны, где проводили работы сотрудники частной фирмы. 29-летний оператор Иван П.* как обычно работал на дробильной машине. Внезапно из аппарата вылетел небольшой камушек и угодил Ивану прямо в голову. Коллеги увидели, что парень упал как подкошенный и бросились к нему. Только подойдя к товарищу, мужчины заметили, что у Ивана сильно идет кровь из головы.

«В одну из клинических больниц Москвы был доставлен 29-летний оператор тяжёлой техники Иван П.* Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Врачи пытались оказать помощь пострадавшему рабочему, но спасти его не удалось - через несколько часов Иван скончался»,- рассказал kp.ru источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося несчастного случая на производстве.