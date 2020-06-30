В московских парках возобновили занятия йогой на свежем воздухе

В столице с 1 июля открывается девятый сезон бесплатных занятий йогой на свежем воздухе. Занятия будут проходить в 20 парках, на них могут прийти москвичи любого возраста. Тренировки помогут укрепить здоровье и повысят настроение.

- Программа "Йога в парках" сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящие направления, - рассказали в мэрии Москвы.

В программе этого сезона подготовили классические виды йоги: хатха, кундалини, каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.

Занятия по йоге будут проводить сертифицированные преподаватели. Тренировки будут проходить по утрам и вечерам, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя время. С собой нужно взять коврик и форму. Занятие будет идти около 1,5 часов.

- Новичкам преподаватели предложат облегченные асаны, - говорят организаторы. - Узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка (появится 30 июня).

Важно

Если температура на улице ниже +18 градусов, то занятия отменят. В дождливую погоду тренировки будут проходить только в тех парках, где есть навесы, например в саду "Эрмитаж" и парке "Северное Тушино".

Занятия йогой пройдут в следующих парках:

— Парке Горького;

— парке искусств "Музеон";

— ландшафтном парке "Митино";

— сквере по Олонецкому проезду;

— зоне отдыха "Терлецкая дубрава";

— зоне отдыха "Красногвардейские пруды";

— усадьбе Воронцово;

— парке "Сокольники";

— саду "Эрмитаж";

— саду имени Баумана;

— Лианозовском парке;

— парке "Дубки";

— парке "Ходынское поле";

— Измайловском парке;

— Перовском парке;

— парке "Фили";

— парке "Красная Пресня";

— парке "Кузьминки";

— парке "Северное Тушино";

— Таганском парке.