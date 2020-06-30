В московских парках возобновили занятия йогой на свежем воздухе
В столице с 1 июля открывается девятый сезон бесплатных занятий йогой на свежем воздухе. Занятия будут проходить в 20 парках, на них могут прийти москвичи любого возраста. Тренировки помогут укрепить здоровье и повысят настроение.
- Программа "Йога в парках" сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящие направления, - рассказали в мэрии Москвы.
В программе этого сезона подготовили классические виды йоги: хатха, кундалини, каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.
Занятия по йоге будут проводить сертифицированные преподаватели. Тренировки будут проходить по утрам и вечерам, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя время. С собой нужно взять коврик и форму. Занятие будет идти около 1,5 часов.
- Новичкам преподаватели предложат облегченные асаны, - говорят организаторы. - Узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка (появится 30 июня).
Важно
Если температура на улице ниже +18 градусов, то занятия отменят. В дождливую погоду тренировки будут проходить только в тех парках, где есть навесы, например в саду "Эрмитаж" и парке "Северное Тушино".
Занятия йогой пройдут в следующих парках:
— Парке Горького;
— парке искусств "Музеон";
— ландшафтном парке "Митино";
— сквере по Олонецкому проезду;
— зоне отдыха "Терлецкая дубрава";
— зоне отдыха "Красногвардейские пруды";
— усадьбе Воронцово;
— парке "Сокольники";
— саду "Эрмитаж";
— саду имени Баумана;
— Лианозовском парке;
— парке "Дубки";
— парке "Ходынское поле";
— Измайловском парке;
— Перовском парке;
— парке "Фили";
— парке "Красная Пресня";
— парке "Кузьминки";
— парке "Северное Тушино";
— Таганском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU