Открытие детских садов в Московской области после самоизоляции в 2020 году: когда заработают и какие правила будут действовать

Московская область объявила об открытии детских садов после самоизоляции в 2020 году. Напомним, начиная с конца марта в Подмосковье были открыты лишь дежурные группы - для детей, чьи родители продолжали ездить на работу. По состоянию на 25 июня в регионе работали около 5 тысяч дежурных групп (не более 12 детей в каждой), в которых по будням находились более 50 тысяч детей.

КОГДА ЗАРАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В прежнем режиме детские сады заработают на территории Подмосковья с 6 июля. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.

- У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители работают и просят, как можно скорее открыть детсады, - рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24». - Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно. После анализа санитарным врачом такая возможность появилась. С понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск.

КАКИЕ ПРАВИЛА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕТСАДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Комсомольская Правда» разобрала несколько самых популярных у родителей запросов.

1. Нужно ли предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка?

- Нет. В каждом детсаду будет присутствовать медработник, который проводит осмотр вернувшихся после вынужденных «каникул» детей и сам выдает справку. То есть, специально для этого идти в поликлинику не нужно.

2. Должны ли дети ходить в детском саду в масках?

- Нет. На территории детского сада дети не носят маски и перчатки.

3. Какие меры безопасности будут использоваться в детсадах?

- Все помещения несколько раз в сутки проходят дезинфекцию. Весь персонал, включая педагогов, использует средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, санитайзеры.

Больше информации можно узнать по номеру «горячей линии» Министерства образования Московской области: 8 (925) 011-99-38.