Собянин открыл после реконструкции станцию Сетунь на МЦД-1

Долгое время станция Сетунь была неуютной и некомфортной для порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево. Ремонтные работы, которые были проведены ранее, неудачные. Пришлось в 2018 году делать основательную реконструкцию, чтобы станция Сетунь (Белорусское направление) соответствовала уровню всех станций на МЦД-1.

В результате полной реконструкции традиционная платформа Сетунь превратилась в мини-вокзал, полностью соответствующий новому московскому стандарту наземного метро. Мэр Москвы приехал 30 июня, чтобы оценить выполненные работы.

- После открытия МЦД-1 и МЦД-2 мы уже отремонтировали десятки станций. Еще в планах в ближайшее время 17 станций. Каждая станция приводится к новому стандарту МЦД, который не только обеспечивает комфорт. Здесь есть навесы, переходы, лифты и эскалаторы, обеспечена стыковка с другими видами транспорта. А также комплексное благоустройство вокруг станций. Это большая плановая работа. Все работы выполняются на действующих линиях, не останавливая движение поездов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Главная задача - обеспечить комфорт пассажиров. Здесь была сделана временная деревянная платформа, где люди могли выйти и зайти пока шла стройка. Менее, чем за 1,5 года мы построили нового стандарта остановочный пункт, это почти вокзал, - сказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Станция Сетунь расположена в Можайском районе Москвы между станциями Рабочий поселок и Немчиновка. До начала реконструкции она представляла собой классическую платформу пригородных электричек с двумя береговыми платформами.

На Сетуни были построены подземный пешеходный тоннель и новая островная платформа в сторону области. Теперь на станции есть навесы по всей длине платформ, которые защитят пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. Появилось светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной связи, видеонаблюдение, современная система пожарной сигнализации.

- Энергосберегающие солнцеотражающие стеклопакеты конкорса в зимнее время сохраняют тепло, а летом защищают пассажиров от избыточных ультрафиолетовых лучей, - рассказали в мэрии Москвы. - Для пассажиров создали шесть эскалаторов и три лифта.

К тому же вокруг станции обновили тротуары и заменили уличное освещение на улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова. Старые киоски были заменены на современные торговые павильоны. Благодаря обновленной станции улучшится доступность таких крупных городских объектов, как бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", Всероссийский институт легких сплавов, спортивная школа "Крылья Советов" и футбольный стадион "Сетунь Парк".

Напомним, вчера на МЦД-1 появилась новая станция Славянский бульвар. Она расположена на Белорусском направлении МЖД, между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Фактически станция станет новым городским вокзалом на западе Москвы.

- Станция будет востребована не только местными жителями, но и тысячами людей, проживающих и работающих в Сколково, Одинцово и других городах Подмосковья, – сказал Сергей Собянин.

Станция Славянский бульвар будет новым транспортно-пересадочным узлом, который свяжет несколько видов сообщений: метро, МЦД, поезда "Аэроэкспресс" и автобусы.