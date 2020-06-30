2020-06-30T18:34:32+03:00
Общество

Москвичу вернули медаль дяди, которую тот получил во время Великой Отечественной войны

Награду нашли во время обыска по делу «черного копателя»
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: СКФото: СК
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Об арсенале боеприпасов, оружия, обмундирования и наград времен Великой Отечественной войны стало известно после взрыва, которой прогрел в подмосковном Орехово-Зуеве еще в 2018 году. Хозяин дачи оказался участковым полиции. Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался обмануть следствие. Но позже признал он — «черный копатель».

После работы полицейский с металлодетектором выходил на раскопки. Брал все, в том числе и оружие. В итоге после скандала со взрывом из органов его поперли и возбудили уголовное дело. Суд пройдет в ближайшее время.

Накануне первого заседания следователи вернули найденную у копателя награду, которая принадлежала ветерану Великой Отечественной войны, сержанту Сергею Полетаеву.

К сожалению, сам ветеран несколько лет назад умер. Поэтому медаль передали родственникам.

- Медаль «За боевые заслуги» сержант Сергей Полетаев получил уже после победы, 6 июня 1945 года. Награда была передана племяннику героя, - рассказала «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Житель Люберец, Александр Полетаев, заверил следователей, что награду дяди будет хранить как семейную реликвию.

- До сих пор не могу поверить, что медаль дяди вернулась в семью. Сложно передать словами насколько важно это для нас детей, внуков и правнуков, - отметил Александр Полетаев.

За незаконное хранение взрывчатых веществ «черному копателю» грозит штраф и до пяти лет лишения свободы. Еще во время расследования бывший полицейский полностью признал вину и возместил ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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