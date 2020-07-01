Честность и прозрачность гарантируют легитимность голосования

Сегодня, 1 июля, в столице, как и по всей стране, последний день голосования по поправкам в Конституцию. Жители участвуют в нем онлайн и лично на участках с 25 июня. Среди москвичей, желающих получить электронный бюллетень и успешно прошедших проверку, оказалось 1 051 155 человек. За всеми процедурами следит Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

КАЖДАЯ СТАТЬЯ - ВАЖНАЯ

Наверняка многие понимают, зачем голосовать и вносить поправки в Конституцию. Это Основной Закон нашей страны, которая развивается и постоянно двигается вперед. Поэтому Конституция должна определять, как мы будем жить, работать, каким будет устройство государства, социальной защиты, медицины, образования. Всего 206 изменений предлагается внести в самый важный документ.

Например, в законе прописана поддержка традиционных семейных ценностей. Главные из них - защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье (ст. 72).

Защиту труда граждан обеспечивают поправки, закрепляющие минимальный размер оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума (ст. 75).

Конституция обязывает государство поднимать пенсии не реже одного раза в год. При этом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат (ст. 75).

Помимо этого в поправках в Конституцию прописаны новые требования к чиновникам. В том числе запрет на двойное гражданство и право иметь имущество и счета за рубежом. Полный текст изменений - на сайте https://2020og.ru.

Каждая статья и поправка становится важной, поскольку делает Россию сильной и во внутренней, и во внешней политике. Разве не этого хочет каждый гражданин нашей страны?

ВСЕМ ВЫДАЮТ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

На каждом участке позаботились о санитарной безопасности и голосующих, и членов комиссий. Помещения для голосования дезинфицируют в течение дня и после их закрытия ночью. Везде есть антисептики, всем посетителям выдают маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Члены комиссий, наблюдатели и волонтеры ежедневно обеспечены индивидуальной защитой от вируса.

На полу нанесена разметка, позволяющая сохранять необходимую дистанцию. На входе на участок каждому измеряют температуру. Если человек плохо себя чувствует, то его проводят здесь же в отдельную комнату и дадут возможность проголосовать. Санитарные правила строго соблюдаются и во время визитов членов избиркома в жилые дома.

«Выезжающие на дом сотрудники УИК одеты в защитные костюмы, - уточнила Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба. - Они не заходят внутрь квартиры. Голосующие показывают им паспорт на расстоянии не менее 1,5 метра, не передавая его в руки сотрудникам».

Те, кто привык лично бывать на участке, не изменили своим традициям и сейчас.

Фото: Софья САНДУРСКАЯ/Агентство городских новостей «Москва»

«Мы с родителями еще в моем детстве всегда ходили голосовать всей семьей, - поделилась Анна Трофимова, жительница Гагаринского района столицы. - Теперь я уже со своими детьми хожу на участок. В этот раз нам выдали маски, перчатки и ручки, все правила соблюдаются. Мы проголосовали. Сейчас все обсуждают поправки, и некоторые считают, что все уже решено за нас и можно пропустить голосование. Но ведь мы так ничего не изменим в нашей стране и в своей жизни. Считаю, надо проявить свою гражданскую позицию, обязательно идти голосовать».

«Я хожу голосовать всегда на все выборы - федеральные, муниципальные, городские, - говорит Константин Богомолов, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной. - Считаю это важным, и знаете, не разделяю этих взглядов, что один голос утонет среди многих миллионов. Я выбрал электронный формат голосования. Во-первых, люблю гаджеты, все электронное, во-вторых, стараюсь все-таки соблюдать карантинные ограничения».

ОБОШЛОСЬ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Все дни голосования проходили без серьезных нарушений. Если и поступали сообщения о каких-то грубых ошибках, то после тщательной проверки они оказывались провокациями. А в основном были отмечены незначительные шероховатости. К примеру, один из членов комиссии сидел без маски, где-то не измеряли температуру или плохо соблюдали дистанцирование. Провокации были куда серьезнее, особенно с видеороликом, где якобы нашли выброшенные бюллетени.

Голосование круглосуточно контролируют волонтеры с помощью видеонаблюдения. На каждом участке работают независимые наблюдатели, представители СМИ и политических партий. Всего 21 644 человека. Больше всего из них выдвинули различные общественные организации - свыше 10 тысяч активистов. Чуть меньше - все парламентские партии. Еще 856 наблюдателей - это неравнодушные граждане и добровольцы. Еще 117 - гражданские наблюдатели из Общественной палаты России. На участках и в штабе также работают эксперты из Австрии, Бельгии, Франции, Швеции, Новой Зеландии, Бенина, Сербии, Боснии и Герцеговины, Камеруна.

В Общественном штабе до 20.00 1 июля включительно проводится полномасштабное наблюдение через видеоцентр, колл-центр, группы разбора, группу мобильного реагирования и Э-штаб. Как отмечает руководитель штаба Илья Массух, голосование идет в штатном режиме. Честность и прозрачность служат гарантией легитимности голосования.

Это подтверждают и отзывы тех, кто уже воспользовался онлайн-платформой и отдал свой голос.

«Мы видим высокую явку на электронном голосовании, почти 80% проголосовало в Москве из зарегистрировавшихся, - отметил Павел Данилин, политолог. - И это говорит о том, что в целом в Москве надо распространять эту практику и на обычные варианты выборов. Так же как подумать о том, чтобы применять на следующих выборах распределенное голосование, когда процесс проходит в течение недели. Потому что для людей это удобно, а ведь наша цель - привести на участки как можно больше людей, чтобы они пришли и проголосовали».

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

За консультацией по всем видам голосования, а также для уточнения адреса своего участка по месту постоянной регистрации можно звонить на горячую линию: +7 (800) 222-55-52.

НА ЗАМЕТКУ

1 июля с 7.00 трансляция со всех участков доступна для любого зарегистрированного на сайте vybory.mos.ru.

На картинке можно увидеть происходящее в помещениях для голосования. Это касается мест, где проверяется список участников голосования, выдаются бюллетени, находятся стационарные и переносные ящики для сбора голосов, подсчитываются бюллетени, а также составляется и подписывается итоговый протокол. То есть желающие могут контролировать все главные детали процесса голосования.