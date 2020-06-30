2020-06-30T19:46:10+03:00
Политика

МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

Наблюдатели провели разбор поступивших обращений
Елена НАЗАРОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Общественном штабе по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве сегодня, 30 июня, подвели итоги шестого дня работы.

«Группа разбора собирается несколько раз в день, это практически многочасовая непрерывная работа, - сообщил журналистам на брифинге Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба. - Сегодня в 20.00 завершается дистанционное электронное голосование. Что касается видеоконтроля, то там не выявлено никаких нарушений. На горячую линию поступает порядка 4,5 тысяч звонков в сутки, это и жалобы, и уточняющие вопросы, и организационные, в том числе и от наблюдателей».

Напомним, на участках сегодня работают более 21,5 тысячи наблюдателей, также проводится мониторинг соцсетей. По данным штаба, уже рассмотрено 426 обращений. По ним установлены 8 подтверждённых нарушений.

«Среди них - попытки повторного голосования, например, жительница сообщила о том, что ей выдали якобы ксерокопию бюллетеня с чёрной печатью, - рассказал Александр Асафов. - Но по правилам допускается использование не только бюллетеней с синей печатью, но и с чёрной».

Ещё ситуация - человек оформлял двойную регистрацию на онлайн-голосование и на mos.ru, и на портале госуслуг. Сначала голосовал на одном сайте, потом пытался сделать это и на другом, но система закономерно отказывала. Тогда человек приходил на участок, показывал подтверждение об отказе в голосовании и требовал ещё раз выдать ему бюллетень. Были случаи, когда недостоверно указывались данные голосующих в списке. О других, порой парадоксальных историях, рассказали в МГИК.

ЗА ДВОЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ГРОЗИТ ШТРАФ

Некоторые голосующие намеренно нарушали закон. Иначе и не назовёшь ситуации, случившиеся в столице. Судите сами.

«На участок в Москве пришел гражданин, в списке его нет, но в паспорте указано, что он прописан в этом районе, - рассказал Дмитрий Реут, заместитель председателя Мосгоризбиркома. - Ему выдали бюллетень, но потом выяснилось, что на другой страничке паспорта стоит штамп о выписке из Москвы и прописке в Московской области, где он тоже уже проголосовал. Факт двойного голосования подтверждён. Вообще это административное нарушение, за которое гражданину грозит штраф 30 тысяч рублей».

И таких историй было несколько.

«Это умышленные попытки, человек не может не знать, что он уже проголосовал, заведомо зная, что это нарушение закона, но делает это, чтобы сообщить потом в соцсетях или сетевых изданиях, - говорит Дмитрий Реут. - Стыдно и непорядочно, когда позиционирующий себя экспертом в выборах человек начинает давить на членов комиссии.

Каждый протокол избирательной комиссии проверяется вышестоящей комиссией. Если допущены какие-то нарушения в правильности заполнения, то все исправляем, как положено по закону».

Одной из сложных ситуаций в МГИК назвали и такую - один из известных экспертов в выборных законах пришел на участок, показал паспорт и по списку было видно, что он голосует электронно. «Но уговаривает члена комиссии, которая идёт у него на поводу, и голосует лично на участке, - сказал Дмитрий Реут. - Этот факт мы отследили и все бюллетени в конкретном ящике на этом участке были признаны недействительными».

Кстати, так поступают со всеми бюллетенями, которые оказываются замешаны в «нехороших» историях с провокациями и нарушениями. Всего, по предварительным данным штаба на 30 июня, после проверок жалоб уже признаны недействительными примерно 445 бюллетеней.

«Ещё один подобный случай - житель вместе с супругой пришёл и увидел, что напротив его фамилии стоит пометка «принял участие в голосовании на дому», - рассказал Александр Асафов. - У супруги такой пометки не было, она проголосовала. А житель возмутился и комиссия позволила ему лично голосовать на участке. При этом сейф-пакет надомного голосования, в котором якобы должен был находиться бюллетень этого жителя, изъят и полицией ведётся разбирательство».

ГРУППА РАЗБОРА ОПЕРАТИВНО РАССМАТРИВАЕТ ЖАЛОБЫ

О нарушениях и жители, и наблюдатели сообщают в Общественный штаб.

«Мы круглосуточно разбираем каждое сообщение, - говорит Вадим Ковалев, куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба. - Группы разбора выезжали с начала работы уже порядка 40 раз. Все своими глазами смотрят, что произошло. При этом выездов не так много, поскольку на участках работают наши наблюдатели, которые могут уточнить нам дистанционно всю информацию. Идёт шестой день электорального марафона и многие начали уставать. Но мы стараемся, чтобы голосование прошло открыто, достоверно и прозрачно».

«Благодарю Общественный штаб за круглосуточное наблюдение, - сказал Дмитрий Реут, заместитель председателя Мосгоризбиркома. - Для нас это огромная помощь и подспорье».

НА ЗАМЕТКУ

За консультацией по всем видам голосования, а также для уточнения адреса своего участка по месту постоянной регистрации можно звонить на горячую линию: +7 (800) 222-55-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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