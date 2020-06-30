2020-06-30T20:02:43+03:00
Общество

Открытие детских площадок в Московской области после самоизоляции в 2020 году: когда заработают и какие правила будут действовать

Рассказываем все об открытии детских площадок в Московской области после самоизоляции в 2020 году
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Московской области продолжают снимать ограничения, ранее введенные на время пандемии коронавируса. Очередной пакет ограничений будет введен уже с завтрашнего дня, 1 июля. Постановление об этом подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Разрешаются без ограничений прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Также в подмосковных парках и других общественных местах с 1 июля можно (как и раньше) использовать скамейки, беседки, спортивные тренажеры.

Какие правила будут действовать при открытии детских площадках Московской области после самоизоляции в 2020 году? Как сообщают подмосковные власти, на их посещение нет никаких ограничений. Вместе с тем на территории региона по-прежнему рекомендуется посещать транспорт и магазины в масках и перчатках.

Также с 1 июля будут сняты и другие ограничения:

- МФЦ вернутся к работе без предварительной записи.

- Возобновляется работа в кружках, репетиции коллективов в сфере досуга и культуры.

- ЗАГСы вновь регистрируют браки.

- Разрешается водный туризм.

- Библиотеки работают в обычном режиме.

Со 2 июля:

- Возобновляют работу туристические агентства.

- Открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы - для групп до 12 человек.

С 6 июля:

- Начинают работу в прежнем режиме детские сады.

- Спортивные организации, в том числе фитнес-центры, могут работать, но при условии загрузки на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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