Беспилотники заменят такси и курьеров по доставке еды в Москве

Передвигаться по Москве без водителя – пока мечта. Сел бы в такси, а водитель не курит, не слушает «Шансон». В прошлое может уйти и работа курьеров, если доставлять пакеты с едой будет беспилотник – такая идея возникла во время карантина. Компания «Яндекс» упорно движется к цели – запуску в Москве беспилотников, покупая новые машины, продолжая тестирование в городе. Корреспондент «КП» прокатилась в машине будущего и узнала, когда москвичи смогут воспользоваться чудо-транспортом.

Беспилотник пока с пилотом

Год назад мы приезжали на стоянку беспилотных машин «Яндекс» на Аминьевском шоссе, брали один автомобиль и тестировали. Был восторг, ведь машина сама выехала на Мосфильмовскую улицу, останавливалась на светофорах, объезжала строительные конструкции. Вывести из себя машину могли только нештатные ситуации - неправильно припаркованная машина или упавшее дерево. Тогда на помощь приходил инженер-испытатель.

- Опять за рулем будет сидеть человек? – спрашиваю.

- Да, инженер-испытатель. Мы не можем убрать его пока, потому что движение беспилотных автомобилей регулируется постановлением правительства РФ, где прописано, что при тестировании в городе человек в салоне автомобиле обязательно должен находиться. Но при этом он не касается руля и педалей, ничем не управляет, - говорит Юлия Швейко, представитель пресс-службы беспилотных автомобилей Яндекс.

Автопилоту пока нужно с десяток "глаз" камер для того, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А когда машина будет действительно беспилотная - без управления человеком?

- Мы ждем решения правительства, когда укажут точные сроки. А сейчас беспилотники без водителей курсируют на полигоне в 60 км от Москвы. Там создан нами «город», где есть светофоры, тоннель, имитация резкого освещения, ограничение спутниковой связи. Ежедневно там катаются около десяти беспилотников без водителей.

Лучше «видит» пешеходов

Что же изменилось за год? Теперь в автопарке «Яндекса» около 220 беспилотников. В марте поступили около 100 машин четвертого (последнего на данный момент) поколения на базе Hyundai Sonata. Их разработали совместно с автопроизводителем, а не просто прикрутили лидары, радары и сенсоры (как это было ранее).

- В чем преимущества этих машин? – спрашиваю.

- До этого у нас были беспилотники на базе Toyota Prius. Они никуда не денутся, продолжают тестирование. А у новых беспилотников мы усовершенствовали набор сенсоров, камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Лидары увеличили угол обзора для того, чтобы лучше видеть пешеходов и машины сбоку. Радары «переехали» на крышу и теперь «видят» еще больше машин впереди и за автомобилем, - рассказывает Юлия Швейко, представитель пресс-службы беспилотных автомобилей Яндекс.

Садимся в машину. Фотограф «КП» Ваня Макеев решил положить рюкзак с техникой в багажник. Обращаю внимание, что в беспилотниках прошлого поколения компьютерный блок занимает почти весь багажник, а здесь есть место для чемоданов.

Инженера-испытателя попросили не прикасаться к рулю. Едем. А я тем временем пытаюсь представить, как машины будут работать автономно. В салоне есть несколько кнопок. Сначала пассажир садится, блокирует двери, пристегивается, выбирает маршрут и нажимает кнопку «старт».

В автопарке «Яндекса» уже насчитывается более двухсот беспилотных автомобилей.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А если по пути я захочу сменить маршрут или выйти? – спрашиваю.

- Нужно изменить маршрут – это, как и сейчас в такси. Или нажать кнопку «финиш», тогда система найдет ближайшую парковку и высадит вас, - говорит Юлия Швейко.

Подъезжаем к светофору. На планшете видим все, что видит беспилотник: рядом стоящие машины, автобусы, которым разрешено движение, проезжают сотрудники ДПС на мотоциклах – система обозначила их, как пешеходов. Пока велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы обозначены одинаково – в виде человечков, но скорость движения у них все же разная - это система считывать умеет.

Самое сложное для беспилотников – визуальная коммуникация с людьми. Мы подъехали на заправку. Беспилотник увидел человека, но не сразу понял его намерения: продолжит стоять или будет переходить дорогу. Машина, на всякий случай, уступила пешеходу дорогу. Беспилотники не нарушают, двигаются с разрешенной скоростью, при этом теряют немного времени в пути. Но зато им точно можно дать медаль «Самый вежливый водитель». Осталось теперь дождаться, когда машинам разрешат поехать по дорогам Москвы - решение должны принять в конце лета 2020 года.

- Михаил Мишустин дал указания Минтрансу и МВД России разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, - значится в документе Правительства России.

КСТАТИ

Тестирование беспилотников проходит не только в Москве. Часть из них используется в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а еще часть - в США.

- Мы начали тестирование наших машин в Детройте. Смотрим, какие нам территории интересны, чтобы понять. В США уже можно выезжать без водителя за рулем, но мы пока проходим тестирование, но следующий шаг будет – беспилотный выезд, - говорит Юлия Швейко, представитель пресс-службы беспилотных автомобилей Яндекс.