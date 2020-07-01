Искусство на грани фола: художники исправили граффити с одноглазой летчицей и объяснили, из-за чего случился скандал

Кажется, что с появлением социальных сетей у жителей Москвы обострилось чувство прекрасного. Потому как теперь все свои чаяния по поводу новых памятников, ремонта зданий, инсталляций, зеленых скульптур и рисунков можно вываливать туда, привлекая внимание не только СМИ, но и чиновников. Которые, как Володя Завитушкин, уж очень скандалов не любят. И потому прислушиваются к народному гневу и, к своей собственной чести, делают работу над ошибками.

Так огромное граффити с погибшим рэпером Ратмиром из-за многочисленных жалоб было закрашено в Подсосенском переулке. Немного ранее народ чуть не упал, когда увидел фасад исторического здания в начале Маросейки, оформленного в стиле фахверк. И даже поругаться нормально не успел, потому как подрядчиков обязали переделать все обратно. А дом номер один в Сверчковом переулке. Там вообще несколько женских скульптур подрихтовал во обычный ремонтник и те, бедные, превратились в зооморфных мифических существ.

В общем, народец у нас глазастый. И все эти недоразумения замечает почти сразу.

Вот и на Нижней Масловке случилась очередная история.

«ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ КУТУЗОВ!»

Маленькое историческое отступление.

Марина Раскова - личность легендарная, личность героическая. Только об одном ее мировом рекорде можно написать отдельную книгу. Это когда она вместе с двумя другими летчиками (Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко) совершила 26-часовой перелет из Москвы на Дальний Восток. Садиться пришлось без выпуска шасси. А в этом случае мог пострадать штурман Раскова. И потому ей приказали выпрыгнуть с парашютом до посадки. 26-летняя Марина так и сделала. И десять суток провела в тайге, пока ее не нашли. Спустя месяц Раскиной присвоили звание Героя Советского Союза.

Также много всяких событий ожидало ее впереди. И служба в НКВД, и формирование женских авиаполков (среди которых были знаменитые «Ночные ведьмы»), и командование эскадрильями. И, наконец, перелет в сторону фронта, до которого 30-летняя Раскова так и не долетела. Самолет угодил в густую низкую облачность и молодому летчику просто не хватило опыта, чтобы вытянуть машину.

Народ очень любит таких отчаянных героев. И потому называет в их честь проспекты, корабли, звезды. На севере Москвы, например, есть и улица Расковой, и площадь. Кроме этого, в честь прославленного летчика со столь обаятельной улыбкой названы поселки в Саратовской и Магаданской областях, пассажирский теплоход, учебный самолет для штурманов и даже транспортный рефрижератор.

На стене гостиницы «Советская» в Москве также висит мемориальная табличка о том, что улица названа в 1943 году в память командира авиационного полка, Героя Советского Союза, майора Марины Михайловны Расковой, погибшей при исполнении служебных обязанностей.

С таким послужным списком трудно было не угодить в городскую программу по увековечиванию героев Великой Отечественной войны (2015 год). Речь идет именно о граффити на стенах столичных многоэтажек. А где логичнее всего было изобразить героиню? Конечно, на улице, названной в ее честь (старинная трехэтажка, правда, фактически стоит на Нижней Масловке, однако стена с изображением летчицы смотрит на улицу Расковой).

Претензий к первому портрету не было никаких. Экс-депутат Государственной думы Антон Беляков полтора года назад даже сфотографировал его и, опубликовав в своем Твиттере, подписал:

«Тот случай, когда граффити к месту».

Но, увы, в прошлом году из-за изменений в законодательстве рисунок безжалостно замазали, потому как по новым правилам такие вещи должны согласовываться сразу в семи ведомствах (речь идет о постановлении Правительства Москвы от 16 июля 2019 года, - прим. авт). На этом фоне исчезли и другие работы. Например, знаменитая яркая картинка с цирковыми животными на улице Трубной. Или масштабная реклама чая на Сретенке. Но. Сотни граффити по всей Москве канули в Лету безвозвратно, а Марину Михайловну Раскову решили вернуть.

После того, как несколько дней назад это случилось, другой депутат - на этот раз Мосгордумы - Андрей Медведев также решил высказаться в соцсетях и назвал новое граффити «позорищем» (правда, потом извинился, ибо не знал, что работу еще не приняли, - прим. авт).

Скандал вышел из-за лица героини, точнее, из-за левого глаза, оказавшегося слишком темным. Да, на эскизном фото видно, что на женщину падает тень, однако на стене она получилась слишком мощной.

Комментарии в соцсетях не заставили себя ждать. Героя Советского Союза обозвали безглазым чудовищем, женщиной с опухолью и даже мультяшным героем Гуффи (при чем тут он, непонятно).

Один из активистов дома №33 по улице Расковой заявил «КП», что местные жители не против нового граффити.

- Но только пускай вернут ей глаз, - пояснил он. - Это же вам не Кутузов... Это герой совсем другой войны.

«РАБОТУ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛИ - И НЕЧЕГО ОБЗЫВАТЬСЯ»

Во вторник 30 июля возле девятого дома по Нижней Масловке то и дело собирался народ. Люди с интересом запрокидывали головы, наблюдая, как легендарному летчику Марине Расковой подкрашивали губки, округляли левую щеку, подчеркивали очертания глаза, из-за которого общественность так взбаламутилась.

Художники Маша Sake и Клим Skb весьма удивились такой реакции.

- Ведь рабочий процесс еще не закончен, - сообщили они kp.ru. - Управа работу не принимала. И вдруг такие оскорбления. «Горе-маляры»... Извините, конечно. Но нам было бы интересно посмотреть на маляра, способного выполнить такую работу.

По словам Маши, сейчас с точки зрения анатомии (а по ней тоже были претензии) все в порядке. А глаз провалился из-за эскиза, на котором изначально очень контрастная светотень.

- Мы в точности ее воспроизвели, - рассказала девушка. - И получилось так, что если смотреть снизу, глаз пропадает. Это людей и возмутило.

В общем на картонке резко контрастный свето-теневой рисунок смотрится более-менее, а на трехэтажной стене - увы.

Маша Sake (это творческий псевдоним) начинала работать с граффити нелегально. То есть орудовала «банками» там, где считала нужным.

Во многом из этого и образовался в мире современный стрит-арт. Еще в конце 60-х годов в Нью-Йорке целые группы художников изрисовывали своими псевдонимами даже вагоны метро. Сейчас же существуют целые фестивали такого искусства. Стены «Атриума» на Курском вокзале - вполне официальный проект.

По словам Маши, сейчас с точки зрения анатомии (а по ней тоже были претензии) все в порядке.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Но, увы, постепенно коммерческие заказы начали перевешивать, - пожимает плечами Маша. - И то, что для души, отошло на второй план. Но это не говорит о том, что над официальными рисунками мы не стараемся.

В этом можно убедиться, посмотрев другие работы Маши Sake. Например, портрет генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках (выполнен на торце пятиэтажного дома в рамках проектов «Украсим город» и «Маршалы Победы»).

- Работа над Расковой еще продолжается, - добавил уличный художник Клим Skb. - У нас еще есть несколько дней. Сейчас вот недочётики в щеке убрали. В той, что в тени. Она была не такая круглая, как правая. Проверим еще раз все пропорции. Подумаем, как уменьшить тень и сделать левый глаз выразительнее. Просьба, все комментарии и отзывы писать после того, как у нас примут работу.

КСТАТИ

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в ближайшие месяцы в столице появятся 228 новых рисунков. Их уже согласовала Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей и изображений.

- Напомним, что все они должны соответствовать утвержденным темам, - говорится в официальном сообщении Правительства Москвы на сайте mos.ru. - Граффити могут быть посвящены выдающейся личности, историческому событию, науке, спорту и искусству. Кроме того, наносить изображения можно только в теплое время года.

Для того, чтобы их утвердили, мало Межведомственной комиссии. Нужно также получить разрешение от общего собрания собственников жилья. И согласовать рисунок с Москомархитектурой, Департаментом культурного наследия, Департаментом СМИ и рекламы и другими инстанциями.

В общей сложности процесс согласования занимает месяц.

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