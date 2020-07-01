Небольшое число сигналов о нарушениях значит, что голосование в Москве проходит честно

Днем 1 июля в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве прошел брифинг, на котором рассказали, как проходит голосование в столице. Корреспондент «КП» побывал на мероприятии и рассказывает о самых важных заявлениях.

Критика электронного голосования спадает

Электронное голосование завершилось накануне вечером, 30 июня. Суммарно в нем приняли участие больше одного миллиона человек. Явка составила рекордные 93%. Напомним, в этом году участвовать в э-голосовании могли жители Москвы и Нижнего Новгорода.

— Сейчас идет выверка всех личных кабинетов вручную. Это необходимо, чтобы поверить возможности такого вида голосования, — рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы и куратор электронного штаба Алексей Венедиктов.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы и куратор электронного штаба Алексей Венедиктов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 1 июля в штабе по контролю за электронным голосованием будет собран ключ. Он состоит из пяти частей и необходим для дешифровки результатов. Дистанционное голосование организовано по системе блокчейн, чтобы его никто не мог взломать.

— Мы рассчитываем, что результаты э-голосования получим уже в 21:30, — добавил Венедиктов.

Известный журналист также заметил, что все технологические решения при дистанционном голосовании сработали исправно, не было никаких эксцессов. И подчеркнул, что накал критики к такой форме выборов спадет.

Нарушения находят только «диванные эксперты»

— Количество публикаций диванных экспертов в соцсетях не становится меньше. Они уверяют, что электронное голосование не анонимно. Даже отвечать на это смешно, никаких знаний у людей нет. Деанонимизировать ничего невозможно, — сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Отметим, что ранее в наблюдательном штабе сообщали, что изучить специфику компьютерного кода выразили желание тысячи независимых IT-экспертов. Поскольку он выложен в открытом доступе на специальных порталах для программистов GitHub, доступ к нему есть и сейчас. Претензий от специалистов озвучено не было.

Также Илья Массух рассказал об эксперименте, который он лично провел на протяжении голосования. Руководитель Общественного штаба подал заявление на участие в электронном голосовании, но так и не сделал этого за шесть дней. 1 июля он пошел на свой участок, получил бюллетень и проголосовал.

— Я пришел безо всяких бейджиков, как обычный человек. Все прошло штатно и корректно. Я доволен, что система сработала, — рассказал Илья Иссович.

Транспарентности голосования способствует высокое качество видеонаблюдения, которое ведется круглосуточно за всеми участками.Фото: Андрей АБРАМОВ

Прозрачности процедуры помогают большое число наблюдателей и камеры

Глава штаба также отметил, что на работе они «немного скучают»: обращений о нарушениях не так много. В столице работают четыре мобильные группы, которые готовы примчаться на участок в случае сообщения о нарушении. Однако большую часть дня они проводят в ожидании.

— Небольшое число сигналов о нарушениях говорит о том, что голосование в Москве проходит честно и прозрачно, — резюмировал Массух.

Транспарентности голосования способствует и высокое качество видеонаблюдения. Оно ведется круглосуточно за всеми участками. Картинка высокой четкости позволяет детально разбирать любую ситуацию. Кроме того, во время этого голосования в Москве с участка не был удален ни один общественный наблюдатель или журналист. Заметим,что в столице работают 21,5 тысячи наблюдателей.

— У нас есть контакт со всеми наблюдателями участков. В контакте с нами председатели УИК, помогают нам разрешать все ситуации. Если у вас есть информация о нарушениях, сообщайте ее нам через наблюдателей на участках, будем все разбирать, — добавил первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса ннаблюдателей Вадим Ковалев.