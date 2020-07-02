Мой автомобиль - моя крепость. Дезинфицируем автомобиль в эпоху пандемии

Но личный транспорт тоже может таить в себе опасность, и сегодня мы рассмотрим разные варианты, как защитить себя от бактерий и вирусов во время поездок на машине.

Где таится опасность?

Самые очевидные места скопления опасных микроорганизмов в автомобиле - поверхности, которых мы чаще всего касаемся. Это руль, рычаг переключения коробки передач, стояночный тормоз и ручки дверей.

Далее логика подводит нас к “пылесборникам” - скрытым полостям, ковролину, обивке сидений.

Но настоящую опасность таят в себе системы отопления и вентиляции. Прежде всего, потому, что это отличный инкубатор для появления и размножения бактерий. К тому же фильтры не в состоянии полностью преградить попадание микроорганизмов в салон.

Так что же делать?

Дезинфекция салона автомобиля озоном..

Надеть маску

Это лучший способ обезопасить себя, если обстоятельства вынуждают вас находиться в одном салоне с человеком не из постоянного круга общения. Но человек из машины выйдет, а проблема останется. Что же делать с салоном авто?

Провести дезинфекцию всех поверхностей

Самый очевидный и простой способ: протереть антисептиком элементы салона. Правда, обработать абсолютно все поверхности невозможно, а частое использование антисептических средств чревато раздражением и аллергическими реакциями на коже водителя или пассажиров.

Заехать на химчистку салона

Такой вариант, безусловно, предполагает более качественную обработку внутреннего убранства автомобиля. Обратная сторона медали - еще бОльшая концентрация химически активных веществ и увеличение нагрузки на организмы людей, склонных к аллергии. Плюс салон после качественной химчистки должен просохнуть несколько дней. Ну, и никакая химчистка не способна повлияет на качество воздуха, поступающего в салон.

Как в больнице - ультрафиолет и кварцевание. Помогут?

И да, и нет. Это действительно эффективные способы уничтожить вредные микроорганизмы в закрытом пространстве - не зря же они получили широкое применение в медицине. Но с автомобильной дезинфекцией есть ряд нюансов: система вентиляции все так же никак не обрабатывается, под воздействие лучей попадают лишь видимые поверхности, да еще и возможен риск выцветания материалов отделки.

Попробовать ионизатор?

Если кто-то выпал из трендов нашей технически насыщенной жизни, напомним, ионизатор - специальный прибор, “заряжающий” молекулы. Он пропускает через себя воздух и образует отрицательные или положительные ионы кислорода и азота. Способность ионизатора подавлять бактериальную активность научно доказана.

При этом у прибора есть и ряд негативных последствий:

• в салоне накапливается статическое электричество

• “заряженные” частицы никуда не деваются, они оседают на предметах и даже в легких. Поэтому сразу после ионизации воздуха обязательно нужна влажная уборка!

Озонирование как методика против плохих запахов и не только

Несмотря на то, что в медицине озонаторы уже давно используются как надежные дезинфекторы, применительно к автомобилям всегда на слуху была прежде всего способность озона нейтрализовать неприятные запахи. Но жизнь меняется, и сегодня в приоритете качества озона как “убийцы” бактерий и вирусов.

В чем заключается процедура озонирования салона автомобиля?

В машине запускаются системы принудительной циркуляции воздуха и кондиционирования. Затем на 5 минут включается мощный озонатор, который закачивает газ в салон. Химическая формула озона - О³. Он легче вступает в химическую реакцию окисления и воздействует на любые микроорганизмы. Следующие 10 минут закачанный газ действует, и еще 15 минут необходимы для проветривания салона.

Теперь можно быть уверенным, что салон абсолютно безопасен с точки зрения вредных микроорганизмов.

На заметку!

Обработку озоном салона вашего автомобиля бесплатно можно сделать в июле в Московском центре антикоррозийной защиты KROWN.