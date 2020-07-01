«Ситуация в городе становится лучше»: Собянин усомнился в возможности второй волны коронавируса

После снятия ограничений в Москве ходят разговоры о второй вспышке коронавируса. Однако власти города сомневаются, что будет вторая волна эпидемии. Об этом 1 июля в разговоре с местными жителями в парке «Филатов Луг» сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня в Москве самый низкий уровень выявленных вновь зараженных - меньше 700 человек. За три месяца такого не было. Не то, что была ситуация в начале апреля. Сейчас ситуация другая. Каждую неделю становится лучше и лучше. Я сомневаюсь, что будет какая-то вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, - сказал Сергей Собянин.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сегодня действительно зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID 2019 за три месяца – 611 заболевших.

- Это самый низкий показатель с 6 апреля, - прокомментировали в оперативном штабе. – Среди новых выявленных случаев: 41,9% - от 18 до 45 лет, 10,3% - дети.

Мэр города выразил надежду, что к концу лета или началу осени в Москве будет вакцина от коронавируса. Сейчас как раз идет ее испытание. Если все будет удачно, то уже осенью москвичи смогут пройти вакцинацию.

- Надеюсь, что через месяц-другой уже вакцина будет. Неплохие разработки у института Гамалеи (прим. ред. – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи). Они проходят испытания, надеюсь, что в сентябре получим не совсем массовые, но большие объемы вакцины, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, по данным на 1 июля, в Москве выявлено 222 209 случаев заболевания коронавирусом, из них 152 193 человека уже успешно прошли лечение.