Бесплатные занятия йогой в 20 парках Москвы

Заниматься йогой на свежем воздухе можно в 20 парках Москвы. Тренировки бесплатные, не требующие регистрации, с собой нужно взять только коврик. По собственному опыту скажу, что можно прийти за 10-15 минут до начала занятия, чтобы занять место поближе к тренеру, или постелить коврик в самом конце, чтобы посмотреть, как выполняют асаны (позы) другие. На занятия приходят люди с разной физической подготовкой: кто-то занимается йогой годами, а кто-то пробует впервые. Главное – тренер подскажет каждому, как и что делать.

- Занятия будут проходить по расписанию до 31 августа. Все желающие смогут познакомиться с интересными направлениями: хатха, йога для лица, йога смеха. Занятия будут проводить более 100 сертифицированных преподавателей ведущих йога-студий столицы, - рассказали организаторы.

Ближайшее расписание в парках с 3 по 12 июля 2020 года:

Парк Горького: 3 июля в 8.00 – сурья-намаскар, 19.00 - каула-йога, 4 июля в 14.00 – хатха-йога, 5 июля в 12.00 – хатха-йога, 6 июля в 8.00 – хатха-йога, 7 июля в 8.00 – хатха-йога, 19.00 – каула-йога, 8 июля в 8.00 – хатха-йога, 19.00 – хатха-йога, 9 июля в 8.00 – универсальная йога, 19.00 - Vinyasa Flow Yoga, 10 июля в 8.00 – сурьян-намаскар, 19.00 – каула-йога, 11 июля в 14.00 – каула-йога, 12 июля в 12.00 – хатха-йога.

Музеон: 3 июля в 8.00 - Vinyasa Flow Yoga, 4 июля в 10.00 - кундалини-йога, 5 июля в 10.00 – кундалини-йога.

Сквер по Олонецкому проезду: 3 июля в 8.00 – хатха-йога, 4 июля в 11.30 – хатха-йога, 19.00 – хатха-йога, 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Кузьминки: 3 июля в 9.00 - медитация Heartfulness, 4 июля в 11.00 – йога для начинающих.

Лианозовский парк: 3 июля в 19.00 – хатха-йога, 5 июля в 11.00 – хатха-йога, 7 июля в 19.00 – хатха-йога, 10 июля в 19.00 – хатха-йога, 12 июля в 11.00 – хатха-йога.

Сад имени Баумана: 3 июля в 19.30 - медитация Heartfulness, 4 июля в 10.00 – каула-йога, 5 июля в 10.00 – хатха-йога, 6 июля в 19.30 – каула-йога, 7 июля в 19.30 – хатха-йога, 8 июля в 19.30 – каула-йога, 9 июля в 19.30 – хатха-йога, 10 июля в 19.30 - медитация Heartfulness, 11 июля в 10.00 – каула-йога, 12 июля в 10.00 – хатха-йога.

Парк Измайловский: 3 июля в 19.30 – каула-йога, 4 июля в 10.00 – каула-йога, 5 июля в 10.00 – кундалини-йога.

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»: 4 июля в 10.00 – хатха-йога.

Парк Красная Пресня: 4 июля в 10.00 – хатха-йога, 5 июля в 19.00 – хатха-йога, 6 июля в 19.00 – хатха-йога, 8 июля в 19.00 – хатха-йога, 11 июля в 10.00 – хатха-йога, 12 июля в 19.00 – хатха-йога.

Таганский парк: 4 июля в 11.00 – йога для начинающих, 5 июля в 11.00 – универсальная йога, 11 июля в 11.00 – йога для начинающих, 12 июля в 11.00 – универсальная йога.

Митино: 4 июля в 11.00 – хатха-йога.

Сокольники: 4 июля в 11.00 – йога Айенгара, 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Северное Тушино: 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Дубки: 5 июля в 10.00 - медитация Heartfulness.

Воронцовский парк: 5 июля в 11.00 – хатха-йога.

Фили: 5 июля в 12.00 – хатха-йога.

Как попасть на занятие?

- регистрация не нужна,

- взять с собой коврик для йоги,

- сразу прийти в удобной спортивной одежде или взять с собой, но раздевалки есть не на всех площадках,

- предварительно уточните на сайте, состоится ли ваша тренировка (ее могут отменить по техническим причинам или из-за погодных условий).

Важно

- занятия проводятся в хорошую погоду при температуре от 18 градусов тепла,

- при дожде и похолодании занятия отменяются во всех парках кроме тех, где площадки оснащены навесами (например, в парке «Северное Тушино»).