2020-07-02T12:02:28+03:00
Общество

В Москве закроют с 4 по 6 июля четыре станции Сокольнической линии метро

Это необходимо для ввода оборотного тупика за станцией «Саларьево»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажирам предоставят компенсационный маршрут наземного транспортаПассажирам предоставят компенсационный маршрут наземного транспортаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Четыре станции Сокольнической линии метро закроют в период с 4 по 6 июля. Пассажиры не смогут воспользоваться станциями: «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».

- Это нужно в связи с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. На участке будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Пассажирам предоставят компенсационный маршрут наземного транспорта. Возле временно закрытых станций будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

В обычном режиме станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» откроются 7 июля в 5.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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