В Москве закроют с 4 по 6 июля четыре станции Сокольнической линии метро

Четыре станции Сокольнической линии метро закроют в период с 4 по 6 июля. Пассажиры не смогут воспользоваться станциями: «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».

- Это нужно в связи с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. На участке будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Пассажирам предоставят компенсационный маршрут наземного транспорта. Возле временно закрытых станций будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

В обычном режиме станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» откроются 7 июля в 5.30.