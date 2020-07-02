2020-07-02T14:14:48+03:00
Общество

Летний танцевальный сезон начинается с 4 июля на ВДНХ

Мастер-классы будут проходить каждую субботу на веранде Дома культуры
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Посетить бесплатные занятия по самбе, румбе, сальсе можно будет до конца летаПосетить бесплатные занятия по самбе, румбе, сальсе можно будет до конца летаФото: Из материалов пресс-службы
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На ВДНХ всем желающим предлагают танцевать. Бесплатные занятия будут проходить с 4 июля на летней веранде Дома культуры. Необходима регистрация.

- Каждую субботу будет проходить по два занятия. Посетить бесплатные занятия по самбе, румбе, сальсе можно будет до конца лета. Их проведет призер чемпионата мира по 10 танцам Кирилл Агишев, - говорят в пресс-службе ВДНХ.

Из-за того, что в городе действуют санитарно-эпидемиологические нормы, участникам мастер-классов необходимо придерживаться социальной дистанции. Как? Занятия будут проходить в соло-формате — без партнера. Всего на площадке смогут одновременно находиться до 50 человек, все они будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга (1,5 метра) – для этого на полу нанесли специальную напольную разметку. До начала занятия всем участникам измерят температуру.

Что будет 4 июля?

- занятие с 17.00 до 18.00 - латиноамериканские танцы ча-ча-ча,

- занятие с 19.00 до 20.00 – научат танцевать бачату.

За дальнейшем расписанием можно следить на сайте ВДНХ.

Где: Дом культуры, Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: каждую субботу в 17.00 и 19.00, до 31 августа 2020 года. Продолжительность занятия - один час.

Как зарегистрироваться: принять участие смогут не более 50 человек, возрастные ограничения 18+. Забронировать место можно по телефону Дома культуры: +7 (495) 544-34-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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