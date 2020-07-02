В Боткинской больнице закрывают коронавирусный госпиталь и начинают ремонт четырех корпусов

Москва постепенно выводит часть коек уже выведены из ковидного резерва. На следующей неделе будет закрыт и коронавирусный госпиталь в Боткинской больнице. Здесь в корпусе № 21 было оборудовано помещение на 125 коек, за последние месяцы лечение прошли свыше 750 пациентов и было выполнено 56 операций. Боткинская больница возвращается к привычному режиму и возобновляет ремонтные работы. Об этом во время визита 2 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Значительная часть больниц была переведена в ковидный фонд и боролась с пандемией, частично этим занималась и Боткинская больница, один из корпусов был переведен. Но оставшиеся мощности были сконцентрированы на остальных больных, нагрузка увеличилась кратно. В Боткинской больнице лечились больше 20 тысяч человек, сделано 11 тысяч операций. Несмотря на ковид, в городе никому не отказывали в экстренной помощи, - сказал Сергей Собянин.

Теперь, когда коронавирус стал отступать, в Боткинской больнице решили возобновить ремонтные работы, которые рассчитаны до 2023 года.

- В Боткинской больнице продолжаем модернизацию. Это крупнейшая клиника и одна из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще четырех корпусов, - рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, в планах на 2021 год начать реконструкцию еще четырех (последних) корпусов. Будет проводиться капитальный ремонт и фактически создаваться самая современная и новая клиника. К тому же будет построен современный корпус Скорой помощи.

Рабочие приступили в мае к ремонту четырех корпусов Боткинской больницы:

- онкологического. После капремонта и полного переоснащения в корпусе планируется разместить Центр амбулаторной онкологической помощи. Наличие 22 коек дневного стационара позволит проводить до 25 000 курсов химиотерапии ежегодно. Завершить работы планируется в I квартале 2021 года;

- хирургического. Открытие отделения в новом корпусе позволит увеличить количество пролеченных пациентов с 2025 до 5000 в год. Будет организован стационар кратковременного пребывания на 12 коек с 3 операционными. Завершить работы планируется в I квартале 2021 года;

- психиатрического. Корпус является памятником архитектуры. В здании создадут современные и комфортные условия для оказания помощи психически больным людям. Завершить работы планируется во II квартале 2021 года;

- пищеблока. Двухэтажное здание является памятником архитектуры. После реставрации здесь будет пищеблок с современным оборудованием для приготовления пищи на 1800 пациентов (шестиразовое питание). Завершить работы планируется во II квартале 2021 года.

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