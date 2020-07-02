Как удалось сделать голосование по поправкам в Конституцию в Москве безопасным и честным

В столице завершился первый в истории избирательный марафон — так называют голосование по внесению поправок в Конституцию в Общественном штабе наблюдателей. Он работал в очном режиме семь дней, но подготовка к его полноценному функционированию началась за несколько месяцев.

— Нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения в бумажном голосовании — досрочном и в сам день — и в электронном голосовании. Все прошло без сбоев. Штаб работал до ночи: разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов. Все проблемы удалось решить. Благодарен гражданам, которые сообщали в штаб даже малейшие подозрения, — рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Слова благодарности прозвучали и в адрес всех избирателей, кто ответственно подошел к соблюдению мер безопасности. Нарушений по части санитарных мер не было зарегистрировано ни штабом, ни Роспотребнадзором. Организаторам выборов удалось обеспечить беспрецедентную защиту сотрудников, наблюдателей и избирателей. Иностранные наблюдатели, которые посетили выборы в Москве, назвали безопасность исключительной — все риски, связанные с коронавирусом, удалось нивелировать.

Высокую явку обеспечили неравнодушные москвичи

Рассказывая о голосовании в Москве, нужно отметить не только антиковидную безопасность, но и защиту транспарентности выборов. Ежедневно на участках работали 17 тысяч наблюдателей. Это по пять человек на каждый. Плюс несколько тысяч контролировали надомное голосование. Среди наблюдателей представители разных политических партий, НКО и просто неравнодушные граждане, которые вызвались контролировать голосование.

— Самое главное в нашем центре наблюдения не камеры и не компьютеры, а люди. Москвичи, которые, несмотря на вызов времени, вышли на участки для голосования и внесли свой вклад в обеспечение принципиальной чистоты голосования в Москве. На многомиллионный город у нас было незначительное количество случаев, на которые пришлось реагировать, — добавил первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Работала группа разбора, которая отвечала за анализ всех сообщений о нарушениях. Кроме того, при Общественном штабе наблюдатели осматривали записи с камер, которые установлены на каждом участке.

— Все было очень оперативно. Это помогло разрешить конфликтные ситуации и даже сработать превентивно: предотвратить большое количество провокаций и потенциальных нарушений закона. Предпринята беспрецедентная совокупность гарантий реализации права на голосование. Шесть дней до дня голосования можно было прийти на избирательный участок, были мобильные участки, голосование на дому и дистанционное, — сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реутов.

Выборы в Москве отметились высокой явкой. Реутов связал это с запросом москвичей на изменения.

— Позиция могла быть разной, мы уважаем все. Важно, что каждый голос был учтен. Главным фактором, который обеспечил явку, стала неравнодушность. Многие пришли и воспользовались своим правом, — подчеркнул Реутов.

Система защиты отмела все провокации

Что касается нарушений, то их во время этого голосования зафиксировано очень мало. Большинство были организованы провокаторами. Они пытались устраивать информационные вбросы, но благодаря тщательному анализу в Общественном штабе наблюдателей все удалось развенчать. Отдельно вспомнили про так называемые тесты электронного голосования. Когда некоторые активисты пытались проголосовать дважды или иначе обойти систему.

— Надеюсь, что со временем к электронному голосованию люди будут относиться проще и мы не будем сталкиваться с прецедентами психологического давления на членов участковых избирательных комиссий, когда люди скрывали и искажали информацию. Но благодаря защите система все подобные «проверки» отмела, и возможность проголосовать у всех была один раз, — говорит официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

В Мосгоризбиркоме не исключили, что в будущем подобные провокации и попытки спекуляций с электронным голосованием обернутся для зачинщиков штрафами.

По итогам этого голосования избирательная система в Москве продолжит совершенствоваться. Рекордно низкое число нарушений уже говорит о ее состоятельности, однако сотрудники Общественного штата внесут избиркому новые предложения по повышению контроля за открытостью голосования.

Только цифры

• Более 4,5 млн москвичей приняли участие в голосовании.

• 93% составила явка электронного голосования.

• 3604 избирательных комиссии работали в Москве.

• 45 000 человек было суммарно в составе столичных УИКов.

• «Да» ответили более 65%.

• 21,5 тысячи наблюдателей зарегистрировались на голосование в столице.