Голосование прошло без происшествий благодаря видеокамерам и четкой работе наблюдателей

Признаюсь: несколько дней довольно активно подглядывал за работой Общественного штаба по контролю и наблюдению за общественным голосованием в Москве. Электронный штаб с видеоцентром, которым управлял целый корпус наблюдателей, работал целую неделю в московском бизнес-центре «Демидов».

Наблюдатели Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием никакого внимания на меня не обращали, так как практически не отрывались от своих мониторов. Они следили за гражданами на избирательных участках, а потом и за процессом подсчета их голосов.

На всех 3608 участках круглосуточно работали камеры видеонаблюдения, данные с которых транслировались в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. За записью с камер неусыпно следили 140 пар глаз подготовленных волонтеров.

Благодаря такому тщательному многоуровневому контролю голосование прошло гладко. Об этом сообщили «Комсомолке» в группе разбора Общественного штаба.

- Из 27 обращений 25 касались нарушений в отношении участковых избирательных комиссий и 2 - в отношении территориальных комиссий. Все обращения были проверены и не нашли подтверждения, - заявил журналистам председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

В свою очередь, представитель Общественного штаба Александр Асафов отметил: именно «в выходной день - 1 июля горожан на избирательных участках было значительно больше, чем в предыдущие дни».

- За всю неделю голосования группа разбора рассмотрела 119 сообщений о нарушениях, подтвердились из них 8, - подчеркнул Ремчуков.

Но и эти нарушения оказались незначительными и были разобраны на месте оперативными группами общественников.

- Нарушения фиксировались, и если вдруг возникали какие-то конфликты, то они на месте решались мобильными группами прямо на избирательных участках. По истории с конфликтом на участке в Фили-Давыдкове заявлялась информация, что есть превышение числа надомного голосования. Примчались, проверили (для оперативности в Москве дежурили 4 автобуса с мобильными группами членов Общественной палаты), и в итоге информация не подтвердилась - списки совпали, - отметил руководитель Общественного штаба Илья Массух.

На отдельные мелкие фейки и провокации наблюдатели старались не реагировать.

- Один наблюдатель пришел в шортах и майке, изображение на которой выражало его личное отношение к процессу голосования. От замечаний мы воздержались, - привел пример провокации первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Также один бюллетень был испорчен при заполнении во время электронного голосования.

- Пользователь остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера, - сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Члены Общественной палаты подчеркнули, что процесс голосования прошел в штатном режиме. И, чтобы как-то отметить за это участников голосования, решили увеличить количество разыгрываемых призов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директор Центра политической конъюнктуры, политолог

Алексей ЧЕСНАКОВ:

«Могу сказать, что благодаря работе московской мэрии, общественного штаба, который наблюдал за всеми процессами и оперативно реагировал на любые сигналы, особых вопросов к электронному голосованию не возникло даже у тех экспертов, которые считаются оппозиционными. Все признали, что в Москве процедура была открытой, свободной, прозрачной. В течение семи дней голосования было зафиксировано меньше нарушений, чем на любых других выборах. И в этом тоже заслуга организаторов процесса».

Член Совета при Президенте России Игорь БОРИСОВ:

«К сожалению, очень много сообщений о нарушениях, которые не соответствуют действительности, но это рабочие моменты. Их мониторят и разбирают эксперты Совета по правам человека в городе Москве. Лишь 2% от общего числа сообщений касаются процедурных нарушений, обнаруженных на избирательных участках. Но даже они не препятствуют свободному волеизъявлению граждан».

Директор Института региональных проблем, политолог

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ:

«Люди безоговорочно поддерживают серьезный социальный блок в поправках. Регионы, особенно небольшие небогатые города, дают больше процент за. Города-миллионники дают и явку ниже, и больше голосов против. Чем выше уровень жизни, тем менее патерналистски настроены люди».

Политолог Наталия ЕЛИСЕЕВА:

«Было организовано постоянное видеонаблюдение, более 20 тысяч наблюдателей, мобильные группы разбора. Специалисты оперативно проверяли все поступающие жалобы и сформировали условия для максимальной легитимности голосования».

Основатель консалтинговой компании Bakster Group,

политолог Дмитрий ГУСЕВ:

«93 процента из тех, кто заявился на электронное голосование, пришли и отдали свой голос - это очень неплохой результат. К тому же важно, что таким образом привлекли к голосованию молодежь».