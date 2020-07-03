Новый раздел о писателях-юбилярах появится на московском портале «Онлайн.Библиогород»

Прочитать биографии и избранные произведения Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова можно будет с 4 июля на портале «Онлайн.Библиогород» в новом разделе под названием «Писатели-юбиляры — 2020». Он будет посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в 2020 году.

- Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков — Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся ролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сайте с бесплатным доступом к информации и книгам «Онлайн.Библиогород» можно будет послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, архивную запись, где Михаил Шолохов читает отрывок своего романа «Тихий Дон».

- В честь юбиляров этого года, кроме Ивана Бунина и Афанасия Фета, названы библиотеки в Москве, которые хранят очень много интересной, а порой и уникальной информации о писателях и поэтах, — добавили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры.

Первой в разделе появится информация о следующих авторах:

- Александр Грибоедов (15 января исполнилось 225 лет со дня рождения),

- Антон Чехов (29 января — 160 лет со дня рождения),

- Борис Пастернак (10 февраля — 130 лет со дня рождения),

- Всеволод Иванов (24 февраля — 125 лет со дня рождения),

- Михаил Шолохов (24 мая — 115 лет со дня рождения),

- Данте Алигьери (конец мая — 755 лет со дня рождения),

- Александр Твардовский (21 июня — 110 лет со дня рождения),

- Антуан де Сент-Экзюпери (29 июня — 120 лет со дня рождения),

- Лев Кассиль (10 июля —115 лет со дня рождения).

Все желающие смогут узнать не только биографию писателей, но и под какими псевдонимами они творили, что некоторых из них связывало с Москвой.

- Всеволод Иванов работал в цирке факиром, Михаил Шолохов стал первым русским писателем, который получил степень почетного доктора права Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. А Александр Твардовский каждый год соблюдал семейную традицию: он дарил жене Марии Илларионовне на день рождения букет белой сирени. Эти и другие подробности можно будет узнать в новом разделе, - рассказали организаторы.

Новый раздел портала «Онлайн.Библиогород» будут обновлять в конце каждого месяца.

Ближайшие юбиляры (информация о них появится до конца года):

- Александр Грин (23 августа — 140 лет),

- Юрии Трифонове (28 августа — 95 лет),

- Александр Куприн (7 сентября — 150 лет),

- Сергей Есенин (3 октября — 125 лет),

- Иван Бунин (22 октября — 150 лет),

- Эдуард Багрицкий (3 ноября — 125 лет),

- Александр Блок (28 ноября — 140 лет),

- Константин Симонов (28 ноября — 105 лет),

- Афанасий Фет (5 декабря — 200 лет).

Что еще можно посмотреть на портале «Онлайн.Библиогород»?

- бесплатный контент библиотек и культурных центров,

- спектакли, концерты, лекции,

- принять участие в мастер-классах для взрослых и детей,

- информацию о книжных фондах московских и российских библиотек.